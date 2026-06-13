Сквер в Сестрорецке получит имя народной артистки СССР Людмилы Чурсиной
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что сквер в Сестрорецке получит имя народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Об этом пишет газета Metro.
На церемонии прощания с актрисой Беглов выразил соболезнования её родным и близким и заявил о решении увековечить память артистки — в Сестрорецке появится сквер её имени.
«Город-герой Ленинград, Санкт-Петербург будет всегда помнить великую актрису. Её больше нет с нами, но она жива в фильмах, которые нам дороги», — заявил глава города.Людмила Алексеевна ушла из жизни 10 июня после продолжительной борьбы с болезнью. В окружении знаменитости рассказали, что она около года боролась с онкологическим заболеванием. Могила актрисы находится на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой сестры.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни и творчестве Людмилы Чурсиной.