13 июня 2026, 15:09

Людмила Чурсина (Фото: кадр из сериала «Призраки Замоскворечья»)

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что сквер в Сестрорецке получит имя народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Об этом пишет газета Metro.





На церемонии прощания с актрисой Беглов выразил соболезнования её родным и близким и заявил о решении увековечить память артистки — в Сестрорецке появится сквер её имени.

«Город-герой Ленинград, Санкт-Петербург будет всегда помнить великую актрису. Её больше нет с нами, но она жива в фильмах, которые нам дороги», — заявил глава города.