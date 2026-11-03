«В очередной раз спас»: Борисова объяснила, почему забрала заявление на дочь

03 ноября 2026, 13:04

Дана Борисова пожалела дочь, чтобы та не получила срок

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Телеведущая Дана Борисова впервые объяснила, почему отозвала заявление из полиции против своей дочери Полины, которую подозревали в краже крупной суммы денег. Она рассказала, что решила таким образом уберечь наследницу от уголовной ответственности.





По словам Борисовой, после инцидента сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили отпечатки рук Полины на комоде, где телеведущая хранила сбережения, пишет Общественная Служба Новостей. Она подчеркнула, что пожалела дочь и приняла решение забрать заявление.





«Меня отговорили полицейские пускать в ход это дело, потому что поступок Поли тянул на реальный срок — лишение свободы сроком до пяти лет. Если бы я не приостановила процесс, то даже не хочу рассказывать, что было бы дальше. Папа в очередной раз спас Полю, потому что она сама не шла на контакт со мной», — прокомментировала теледива.