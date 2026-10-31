Дана Борисова пожалела дочь и забрала заявление из полиции
Борисова рассказала, что забрала заявление о краже денег дочерью
Телеведущая Дана Борисова забрала из полиции заявление о краже 120 тысяч рублей, совершенной ее дочерью Полиной Аксеновой. Об сообщает телеканал РЕН ТВ.
Борисова призналась, что сжалилась над ребенком. Она сделала это, чтобы возбуждение уголовного дела не испортило девочке жизнь. При этом звезда отметила, что очень хотела, чтобы наследница понесла наказание.
«Пришлось забрать заявление, потому что она все же моя дочка», — сказала она.Отец Полины, бизнесмен Максим Аксенов, вернул телеведущей 30 тысяч рублей, после чего вопрос был решен. Сама девочка, по словам Борисовой, никаких действий для разрешения конфликта не предприняла.
Уточняется, что дочь телеведущей взяла деньги, чтобы арендовать квартиру и начать самостоятельную жизнь. О краже стало известно 29 октября — на место прибыли правоохранители, которые сняли с комода отпечатки пальцев.
Ранее Борисова рассказала, что из ее тайника пропало не менее 200 тысяч рублей. При этом Полина якобы лишь посмеялась над обвинениями матери и не поверила, что ей может грозить тюрьма. Девушка избегает общения с родными и не отвечает на их звонки.