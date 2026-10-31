Дана Борисова пожалела дочь и забрала заявление из полиции

31 октября 2026, 15:54

Борисова рассказала, что забрала заявление о краже денег дочерью

Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Инстаграм*/danaborisova_officiall)

Телеведущая Дана Борисова забрала из полиции заявление о краже 120 тысяч рублей, совершенной ее дочерью Полиной Аксеновой. Об сообщает телеканал РЕН ТВ.





Борисова призналась, что сжалилась над ребенком. Она сделала это, чтобы возбуждение уголовного дела не испортило девочке жизнь. При этом звезда отметила, что очень хотела, чтобы наследница понесла наказание.

«Пришлось забрать заявление, потому что она все же моя дочка», — сказала она.