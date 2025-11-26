«В одних трусах»: Валя Карнавал высказалась о «голых» нарядах

26 ноября 2025, 22:55

Блогер Валя Карнавал прокомментировала откровенные наряды

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Блогер и певица Валя Карнавал рассказала о собственных модных принципах и назвала образы, в которых никогда не появится на публике. Об этом она сообщила журналистам на красной дорожке премии «Блогема», передаёт Super.





Карнавал подчеркнула, что спокойно относится к любому самовыражению других, однако у неё есть чёткий личный стоп-лист.





«В одних трусах я бы сама не вышла, в total белье я бы сама не вышла, наверное. Я не вышла бы, если бы что-то вот суперпрозрачное и вот прям просвечивающее в плане груди, я бы не вышла в таком. А так пусть люди выражаются и делают вообще, что хотят», — заявила Валя.