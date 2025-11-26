«В одних трусах»: Валя Карнавал высказалась о «голых» нарядах
Блогер Валя Карнавал прокомментировала откровенные наряды
Блогер и певица Валя Карнавал рассказала о собственных модных принципах и назвала образы, в которых никогда не появится на публике. Об этом она сообщила журналистам на красной дорожке премии «Блогема», передаёт Super.
Карнавал подчеркнула, что спокойно относится к любому самовыражению других, однако у неё есть чёткий личный стоп-лист.
«В одних трусах я бы сама не вышла, в total белье я бы сама не вышла, наверное. Я не вышла бы, если бы что-то вот суперпрозрачное и вот прям просвечивающее в плане груди, я бы не вышла в таком. А так пусть люди выражаются и делают вообще, что хотят», — заявила Валя.Звезда отметила, что каждый вправе выбирать одежду исходя из собственных ощущений, а она предпочитает чувствовать себя комфортно и защищённо.
Ранее Карнавал подверглась критике за высказывание о ношении корсетов: на вечеринке в честь своего дня рождения она призналась, что регулярно использует корсет и что «даже после еды живот остаётся плоским». Это заявление вызвало дискуссию среди подписчиков о безопасности подобных практик.