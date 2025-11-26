Достижения.рф

«Это урок для всех»: Киркоров жёстко прокомментировал приговор Аглае Тарасовой

Филипп Киркоров впервые отреагировал на судебный приговор Аглае Тарасовой
Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров прокомментировал приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Певец заявил об этом на презентации альбома Жасмин. Его слова приводит издание mk.ru.



Киркоров назвал вердикт суда уроком для всех. Он призвал быть бдительнее, особенно за границей, и не брать у людей подозрительные сумки или пакеты для передачи, так как это может грозить тюремным сроком.

«Слава Богу, что так всё закончилось. Честно говоря, я переживал за Аглаю очень. Я — поклонник творчества её мамы. Представляю, что сама она испытывала за дочь. Будем считать, что это урок всем нам. Мы живём в такое время, что надо быть очень бдительными и осторожными», — высказался артист.
Напомним, суд приговорил Тарасову к 3 годам лишения свободы условно и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

В материале «Радио 1» рассказываем все подробности судебного заседания по делу Аглаи Тарасовой.
Ольга Щелокова

