«Это урок для всех»: Киркоров жёстко прокомментировал приговор Аглае Тарасовой

26 ноября 2025, 21:53

Филипп Киркоров впервые отреагировал на судебный приговор Аглае Тарасовой

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров прокомментировал приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Певец заявил об этом на презентации альбома Жасмин. Его слова приводит издание mk.ru.





Киркоров назвал вердикт суда уроком для всех. Он призвал быть бдительнее, особенно за границей, и не брать у людей подозрительные сумки или пакеты для передачи, так как это может грозить тюремным сроком.

«Слава Богу, что так всё закончилось. Честно говоря, я переживал за Аглаю очень. Я — поклонник творчества её мамы. Представляю, что сама она испытывала за дочь. Будем считать, что это урок всем нам. Мы живём в такое время, что надо быть очень бдительными и осторожными», — высказался артист.