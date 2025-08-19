«В основном только негатив»: Лев Лещенко высказался о хейтерах

19 августа 2025, 19:16

Лев Лещенко прокомментировал современную культурную критику

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «Комсомольской правде» поделился своим мнением о современной критике в адрес публичных лиц. Певец заявил, что не знакомится с критическими материалами о себе, особенно с комментариями в интернете.





Лещенко выразил мнение, что сегодня критика часто стала формой самовыражения. Певец отметил, что прислушался бы к мнению профессионалов, однако, по его наблюдениям, в основном критические замечания исходят от блогеров, чьи высказывания могут быть необоснованными.

«Зачастую это просто малограмотные люди, которые вещают в блогах всякие нехорошие вещи. Я считаю, это отвратительно», — объяснил артист.