«В основном только негатив»: Лев Лещенко высказался о хейтерах
Лев Лещенко прокомментировал современную культурную критику
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «Комсомольской правде» поделился своим мнением о современной критике в адрес публичных лиц. Певец заявил, что не знакомится с критическими материалами о себе, особенно с комментариями в интернете.
Лещенко выразил мнение, что сегодня критика часто стала формой самовыражения. Певец отметил, что прислушался бы к мнению профессионалов, однако, по его наблюдениям, в основном критические замечания исходят от блогеров, чьи высказывания могут быть необоснованными.
«Зачастую это просто малограмотные люди, которые вещают в блогах всякие нехорошие вещи. Я считаю, это отвратительно», — объяснил артист.Лев Валерьянович добавил, что профессиональная критика в формате статей и заметок сейчас практически отсутствует, уступив место негативным комментариям в сети. Лещенко подчеркнул, что не придает значения такой информации и сознательно избегает её чтения.