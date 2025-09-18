«В отношениях отдаление»: Жена Игоря Николаева рассказала о разрыве с дочерью

18 сентября 2025, 18:53

Юлия Проскурякова раскрыла причину разлада в семье Игоря Николаева

Юлия Проскурякова (Фото: Instagram* @uliaveronika)

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о семейной обстановке в программе «Ваша Наташа». Она сообщила, что в последние годы их старшая дочь Юлия стала гораздо реже общаться с семьей.





Проскурякова уточнила, что поначалу отношения складывались хорошо. Дочь радовалась рождению младшей сестры Вероники, проводила с ней время при встречах и дарила подарки. Однако затем семье стало сложно часто навещать друг друга из-за географической удаленности: дочь Игоря Николаева живет в США, а звёздное семейство — в России.

«В связи с нашей ситуацией, к сожалению, ни она к нам не может приехать, ни мы к ней. И мы очень грустим из-за этого, потому что и в отношениях отдаление. Люди же не видят друг друга, да? Очень важно друг друга видеть, очень важно контактировать», — пояснила Юлия.

