В Петербурге перенесли концерт Лолиты и назначили выступление Ольги Серябкиной

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
В Санкт-Петербурге отменили концерт Лолиты Милявской, которая должна была выступить перед футбольным матчем петербургского «Зенита» и казанского «Рубина». Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что концерт певицы отменили по техническим причинам и перенесли на неопределённый срок. О новой дате выступления Лолиты на «Газпром Арене» сообщат отдельно.
Также стало известно, что вместо Лолиты перед матчем выступит певица Ольга Серябкина.
Очередная отмена концерта Лолиты происходит на фоне слухов о том, что артистку намеренно «отменяют». Однако недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто специально не препятствует гастрольной деятельности артистки.
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Также стало известно, что вместо Лолиты перед матчем выступит певица Ольга Серябкина.
Очередная отмена концерта Лолиты происходит на фоне слухов о том, что артистку намеренно «отменяют». Однако недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто специально не препятствует гастрольной деятельности артистки.
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Анастасия Чинкова