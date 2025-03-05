«В погоне за красотой»: Келли Осборн сбросила 38 килограммов и продолжает неудержимо худеть

На одном из международных форумов Бориса Хвошнянского постоянно путали с Робертом Дауни-младшим, а соотечественники и вовсе прозвали «русским Тони Старком». Внешне артист и правда очень похож на «Железного человека», но карьера и личная жизнь актеров сложилась по-разному. Так, театр и кино далеко не сразу приняли Хвошнянского, да и любовь свою он нашел не сразу, уйдя к молодой коллеге от супруги с ребенком.