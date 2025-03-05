«В погоне за красотой»: Келли Осборн сбросила 38 килограммов и продолжает неудержимо худеть

Келли Осборн (Фото: Инстаграм* @kellyosbourne)
Певица Келли Осборн, рассказавшая в 2024 году о снижении веса на 38 килограммов, продолжает стремительно худеть. Каждое ее появление на публике вызывает массу обсуждений в Сети.
Пользователи отмечают: скулы Келли стали еще более выражены, руки и ноги тоньше по сравнению с фотографиями прошлого года. Подписчики выражают серьёзное беспокойство.
Келли, весившая 90 килограммов в 16 лет, всю жизнь стесняется своего тела и борется с лишним весом, сидит на разных диетах, обращается к ведущим диетологам. Похудеть она смогла только несколько лет назад, сделав резекцию желудка. Певица призналась тогда, что правильного питания и физических нагрузок было ей недостаточно.
Келли Осборн (Фото: Инстаграм* @kellyosbourne)
После того как Келли рассказала, что сбросила 38 кг после рождения ребенка, многие решили, что она использует «Оземпик», столь востребованный в кругу голливудских звезд. Однако певица отрицает это, по ее словам, на снижение веса повлияла болезнь, развившаяся у нее во время беременности.
При этом Келли не видит в препарате «Оземпик» ничего опасного, несмотря на различные неприятности и последствия, с которыми сталкивались многие звёзды.
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«"Келли выглядит очень бледной, кажется, ей пора остановиться", "Погоня за красотой не приведет ни к чему хорошему"», — пишут встревоженные поклонники певицы и дочери знаменитого рокера Оззи Осборна.
Келли, весившая 90 килограммов в 16 лет, всю жизнь стесняется своего тела и борется с лишним весом, сидит на разных диетах, обращается к ведущим диетологам. Похудеть она смогла только несколько лет назад, сделав резекцию желудка. Певица призналась тогда, что правильного питания и физических нагрузок было ей недостаточно.
Келли Осборн (Фото: Инстаграм* @kellyosbourne)
После того как Келли рассказала, что сбросила 38 кг после рождения ребенка, многие решили, что она использует «Оземпик», столь востребованный в кругу голливудских звезд. Однако певица отрицает это, по ее словам, на снижение веса повлияла болезнь, развившаяся у нее во время беременности.
«У меня был гестационный диабет, и мне пришлось сбросить вес, который я набрала во время беременности, иначе у меня был бы повышенный риск развития настоящего диабета, чего я не хотела. Я отказалась от сахара и углеводов и быстро сбросила вес», — заявила Келли.
При этом Келли не видит в препарате «Оземпик» ничего опасного, несмотря на различные неприятности и последствия, с которыми сталкивались многие звёзды.
«Я пообщалась с людьми, которые похудели с помощью ''Оземпика''. Они объяснили мне, что это избавило их от навязчивой идеи о еде и позволило им глубже погрузиться в терапию. Это полностью изменило мое мнение, так что я думаю: да, это здорово. Если есть лекарство, которое помогает людям худеть, то что в этом плохого?» — поделилась певица.
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Александр Бойцов