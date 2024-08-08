Патологии и нарушения: Врач рассказала, чем на самом деле опасны диеты

Фото: iStock/ronstik
Каждый человек в своей жизни хоть раз садился на диету — чтобы поправить здоровье, привести себя в форму или просто, чтобы хорошо выглядеть. На просторах интернета диет существует очень много. Но вопрос один: насколько им можно доверять?
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Королева Маргарита Васильевна в беседе с «Радио 1» заявила, что диета — это исключительно медицинское понятие, которым занимаются врачи.
Она добавила, что многие люди не грамотно подходят к здоровью своему организма, выбирая программы для похудения на просторах интернета, и это не приведет к хорошему, даже если заметны какие-то результаты.
По словам врача, популярность диет «из интернета» говорит о культуре человека и его отношении к самому себе.
Маргарита Королева также напомнила, что в рациональном питании, которого должен придерживаться человек, должны быть продукты из разных групп: источники полноценного белка, сезонные фрукты, овощи, зерновые – и все это должно распределяться в течение дня равномерно.
Читайте также:
Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки
Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день
«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
«Я не очень люблю слово «диеты», хотя они имеют место быть. Когда человек ложится в стационар, согласно своей патологии, ему может быть назначена диета. Если это гастроэнтерологическое отделение, диета может быть связана с нарушением функциями желудочно-кишечного тракта, и необходимо следовать предписаниям врача. Есть диеты, которые связаны с нарушением функций работы почек, сердечно-сосудистой системы в период декомпенсаций систем организма. Безусловно, есть диеты. Но это только медицинское понятие», — сообщила эксперт.
Она добавила, что многие люди не грамотно подходят к здоровью своему организма, выбирая программы для похудения на просторах интернета, и это не приведет к хорошему, даже если заметны какие-то результаты.
«Необходимо обращаться к врачам, чтобы было назначено целесообразное питание каждому конкретному человеку, согласно его индивидуальным особенностям. Прибегать к диетам со страниц интернета — себе дороже. Человек все равно набирает лишние килограммы и проблемы метаболического характера, помочь с которыми сможет только врач и лечебные программы по восстановлению здоровья», — отметила эксперт.
По словам врача, популярность диет «из интернета» говорит о культуре человека и его отношении к самому себе.
«Проще, сидя в интернете, найти самую доступную диету, купить продукты и принимать в постулированном режиме. Результат, может, и будет, но кратковременный. Потом организм обязательно компенсирует килограммы и приведет за собой парочку проблем. Люди не несут ответственность за собственное здоровье, а надо бы», — подчеркнула врач.
Маргарита Королева также напомнила, что в рациональном питании, которого должен придерживаться человек, должны быть продукты из разных групп: источники полноценного белка, сезонные фрукты, овощи, зерновые – и все это должно распределяться в течение дня равномерно.
Читайте также:
Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки
Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день
«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
Анастасия Бондарева