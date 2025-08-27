В Праге на провальный концерт иноагентов публику завозили автобусами

27 августа 2025, 15:42

Фестиваль в Праге провалился из-за аншлага для российских иноагентов

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Музыкальный фестиваль Outloud, прошедший в Праге с участием Би-2*, Нойз МС*, Монеточка* и «Порнофильмы» столкнулся с низкой посещаемостью. По имеющейся информации, организаторы мероприятия предприняли несколько шагов для привлечения зрителей. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.