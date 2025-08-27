В Праге на провальный концерт иноагентов публику завозили автобусами
Музыкальный фестиваль Outloud, прошедший в Праге с участием Би-2*, Нойз МС*, Монеточка* и «Порнофильмы» столкнулся с низкой посещаемостью. По имеющейся информации, организаторы мероприятия предприняли несколько шагов для привлечения зрителей. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Изначально билеты на фестиваль продавались недостаточно активно. Для привлечения зрителей организаторы снизили цены на билеты, затем раздавали их бесплатно за репосты в соцсетях. Когда это не помогло, для публики из ряда европейских стран организовали бесплатный трансфер, угощения и детскую программу.
По свидетельствам некоторых присутствовавших, часть аудитории была незнакома с творчеством выступавших артистов и не реагировала на их призывы подпеть. Кроме того, поступали отдельные жалобы на поведение службы безопасности. Некоторые зрители утверждали, что охранники допускали неуместные действия в отношении девушек. Также упоминается о конфликте между гостями во время одного из выступлений.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
