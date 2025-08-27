В Екатеринбурге трамвай сошёл с рельсов, которые рабочие втихую заасфальтировали

27 августа 2025, 13:56

Подрядчик в Екатеринбурге едва не пустил трамвай под откос из-за асфальта

Фото: Istock/CatEyePerspective

В Екатеринбурге трамвай №8 сошёл с рельсов на проспекте Космонавтов из-за того, что пути на этом участке были заасфальтированы. Об этом сообщает URA.ru.





Инцидент произошёл ранним утром 27 августа в районе Дворца культуры имени Лаврова.