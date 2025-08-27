В Екатеринбурге трамвай сошёл с рельсов, которые рабочие втихую заасфальтировали
В Екатеринбурге трамвай №8 сошёл с рельсов на проспекте Космонавтов из-за того, что пути на этом участке были заасфальтированы. Об этом сообщает URA.ru.
Инцидент произошёл ранним утром 27 августа в районе Дворца культуры имени Лаврова.
«Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошёл технологический сбой», — сообщили в администрации.В результате происшествия с трамваем образовались заторы в направлении центра города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе «Гортранса» сообщили, что уже рассматривается вопрос о взыскании убытков с подрядчика за возникшие издержки.
