Екатерина Климова поделилась редкими кадрами с 9-летней дочерью Беллой

Екатерина Климова (фото: Instagram* @klimova_ekaterina)
Екатерина Климова опубликовала редкие фотографии с девятилетней дочерью Беллой. В личном блоге актриса представила снимки в домашней обстановке.
Артистка подписала кадры: «Долгожданный выходной». Судя по всему, этот день Климова провела вместе с дочерью дома. Екатерина Климова с дочерью (фото: Instagram* @klimova_ekaterina)
Поклонники были рады редким кадрам знаменитости с дочерью и принялись осыпать Екатерину и Беллу комплиментами в комментариях.
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*запрещён в РФ
Поклонники были рады редким кадрам знаменитости с дочерью и принялись осыпать Екатерину и Беллу комплиментами в комментариях.
«Белла красотка», «Екатерина, какая же вы красивая. А Белла просто любовь», «Не только великолепная актриса, но и замечательная мама», – написали преданные фанаты.Напомним, что Климова воспитывает четверых детей. Старшая дочь Елизавета появилась на свет в браке с ювелиром Ильёй Хорошиловым. Девушка недавно окончила МГУ. Двое сыновей – Матвей и Корней – родились от актёра Игоря Петренко. А в третьем браке с Гелой Месхи Климова родила дочь Беллу.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова