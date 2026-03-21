«В роскоши не купаюсь»: SHAMAN раскрыл, на что тратит многомиллионные гонорары

21 марта 2026, 05:56

SHAMAN рассказал, на что тратит многомиллионные гонорары

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) весьма сдержанно относится к роскошным нарядам и внешнему лоску. Его слова цитирует издание «Стархит».





На концертах певец неизменно появляется в одних и тех же кожаных штанах. Такой выбор наглядно демонстрирует его непритязательность в вопросах моды. В отличие от коллег, которые регулярно меняют эффектные костюмы, SHAMAN не считает нужным делать ставку на яркий внешний образ.



Дронов подчеркнул, что заработанные деньги дают ему возможность строить карьеру, радовать родных и близких подарками, а также пользоваться качественными медицинскими услугами.



«Что касается денег, тут все просто — все видят по моим концертам, моим костюмам, моим гримеркам, что в роскоши я не купаюсь. Отношение к деньгам у меня сугубо бытовое, утилитарное. Деньги позволяют оплачивать организацию концертов, платить гонорары моей команде, музыкантам, артистам», — отметил певец.