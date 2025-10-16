В России появятся гробы «Максим Галкин*» от ритуальщика Стаса Барецкого

16 октября 2025, 16:19

Ритуальщик Барецкий запустил линию гробов «Максим Галкин*»

Фото: iStock/kzenon

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий сообщил URA.RU о запуске новой линейки гробов под названием «Максим Галкин*» в честь супруга Аллы Пугачёвой.





По словам Барецкого, гроб будет доступен по цене и ориентирован на клиентов с ограниченным бюджетом.





«Мы запустили линию гробов под названием «Максим Галкин*» – назвали так гроб в честь супруга примадонны Пугачевой. Надеемся, что он будет пользоваться спросом у клиентов, так как будет недорогим, можно сказать – дешёвым. Без постели и иных ритуальных атрибутов – 20-25 тысяч рублей», – пояснил президент союза.