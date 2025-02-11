В России высмеяли Леди Гагу за обвинения в адрес Zivert

Леди Гага (Фото: Инстаграм* @ladygaga)
Обвинения в адрес российской исполнительницы Zivert, которую на Западе обвинили в плагиате клипа для бренда Tom Ford, выглядят смешно и бездоказательно. Об этом заявил звездный адвокат Александр Добровинский, добавив, что ситуация не делает Леди Гаге чести, если обвинения исходят от нее.
«Во-первых, у нас нет прямых подтверждений, что именно Гага обвиняет нашу артистку. Во-вторых, ситуацию с плагиатом нужно доказать. Одних слов крайне мало, должны быть прямые и неопровержимые улики. <…> Пока же эти обвинения выглядят смешно, несколько бредово и не делают никакой чести Леди Гаге», — пояснил адвокат в беседе с Общественной Службой Новостей.Добровинский отметил, что Леди Гаге предстоит привлечь международных и независимых специалистов, которые могли бы оценить оба клипа, а после вынести заключение, является ли работа российской артистки плагиатом. Только так, по его мнению, Леди Гага может доказать, что правда на ее стороне.
Читайте также:
Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций
Жених Леди Гаги рассказал об отношениях с певицей: «Находим нормальное там, где это возможно»
«Освободите моего брата!»: Канье Уэст запросил у Трампа свободы для P. Diddy, а Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Данил Пономарев