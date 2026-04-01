В сети ходят слухи о романе Аглаи Тарасовой с известным продюсером
Несмотря на приговор суда, Аглая Тарасова продолжает регулярно выходить в свет. Вечером 24 марта звезда посетила премьеру фильма «Космическая собака Лида».
Как пишет Super, мероприятие затянулось почти до полуночи. Около 23:00 актриса покидала кинотеатр, хотя по условиям домашнего запрета должна находиться дома с 00:00 до 06:00.
Внимание присутствующих привлек спутник Тарасовой. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении СМИ, ее сопровождал кинопродюсер Павел Буря, один из создателей показанной картины. На видео мужчина нежно обнимает Аглаю за талию, однако когда его рука опускается ниже, актриса деликатно ее одергивает. Компанию паре составили Кристина Асмус и Маш Милаш — все вместе они сели в автомобиль и уехали.
47-летний Буря известен по работе над фильмами «Лето» и «Казнь». Что касается личной жизни Тарасовой, то предыдущий роман с актером Антоном Филипенко, судя по всему, остался в прошлом. С февраля этого года его подозревают в отношениях с подругой Аглаи, Анастасией Уколовой.
