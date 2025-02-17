В сети распространяются слухи о романе 18-летней Камилы Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)
Поклонники заподозрили, что 18-летняя фигуристка Камила Валиева и 31-летний хоккеист ЦСКА Никита Нестеров состоят в отношениях.
Дело в том, что спортсменка начала активно постить в соцсетях фотографии букетов и подарков, которые, вероятнее всего, были преподнесены возлюбленным. В одном из таких постов Валиева отметила аккаунт хоккеиста.
Никита Нестеров (фото: Telegram @nester089)
Также фанаты заметили, что фигуристка много времени проводит в компании жён хоккеистов ЦСКА, а в День всех влюблённых спортсмены выложили снимки, сделанные в одном месте.
Валиева и Нестеров пока не комментировали эти слухи.
Напомним, что в 2024 году Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву от соревнований до декабря 2025 года. Также все её результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы из-за положительной допинг-пробы. Но фигуристка долго не переживала из-за этого и решила заниматься самообразованием.
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Никита Нестеров (фото: Telegram @nester089)
Также фанаты заметили, что фигуристка много времени проводит в компании жён хоккеистов ЦСКА, а в День всех влюблённых спортсмены выложили снимки, сделанные в одном месте.
Валиева и Нестеров пока не комментировали эти слухи.
Напомним, что в 2024 году Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву от соревнований до декабря 2025 года. Также все её результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы из-за положительной допинг-пробы. Но фигуристка долго не переживала из-за этого и решила заниматься самообразованием.
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Анастасия Чинкова