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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ В сети распространяются слухи о романе 18-летней Камилы Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА

В сети распространяются слухи о романе 18-летней Камилы Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Поклонники заподозрили, что 18-летняя фигуристка Камила Валиева и 31-летний хоккеист ЦСКА Никита Нестеров состоят в отношениях.
Дело в том, что спортсменка начала активно постить в соцсетях фотографии букетов и подарков, которые, вероятнее всего, были преподнесены возлюбленным. В одном из таких постов Валиева отметила аккаунт хоккеиста.

Никита Нестеров (фото: Telegram @nester089)

Также фанаты заметили, что фигуристка много времени проводит в компании жён хоккеистов ЦСКА, а в День всех влюблённых спортсмены выложили снимки, сделанные в одном месте.

Валиева и Нестеров пока не комментировали эти слухи.

Напомним, что в 2024 году Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву от соревнований до декабря 2025 года. Также все её результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы из-за положительной допинг-пробы. Но фигуристка долго не переживала из-за этого и решила заниматься самообразованием.

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«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии
19 февраля 2025, 11:59

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* подготовил новую программу и начал с ней свой европейский тур. Минувшей ночью он опубликовал в соцсетях фрагменты видео, снятые на его шоу в четырёх городах – Осло, Мальме, Мадриде и Валенсии.
«Незабываемые гастроли! Спасибо моим зрителям в городах Испании, Швеции и Норвегии», – подписал пост юморист.
Однако выяснилось, что поведение Галкина* не понравилось многим зрителям, которые высказали ему свои претензии в комментариях.

Одна из пользовательниц, Мария Странд, посетовала, что шоумен отказался брать цветы от поклонников после завершения концерта. Она подчеркнула, что многие ехали из Средней Норвегии, а это 10 часов в пути. Кто-то вообще прибыл на шоу из соседних стран. В итоге люди были очень расстроены, когда не дозвались артиста, чтобы вручить ему цветы. Сотрудники театра, которых попросили передать их, сначала были в растерянности, но в итоге отказали.

Галкин* попытался оправдаться, заявив, что никуда не уходил, ещё долго находился в зале, даже и жил в отеле поблизости.

«В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они ещё и с вами остались, как красивое воспоминание», – отметил юморист.
Однако Мария осталась недовольна таким заявлением и уличила Максима во лжи. Она пришла к выводу, что он просто испугался брать цветы у поклонников из соображений безопасности, но добавила, что Норвегия – абсолютно безопасная страна.

Другая пользовательница, Галина Орлова, написала, что раньше Галкин* сидел себе спокойно на диване в первом ряду, а теперь мотается по странам и собирает копейки.

«Галина, ну если бы не вы, вечер был бы томным. Мне уже интересно, вот этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?», – задал риторический вопрос бывший ведущий шоу «Лучше всех!».
Татьяна Вадомская заявила, что Галкин* спасал свои активы за рубежом, поэтому был вынужден поливать Россию грязью, чтобы его приняли на Западе. Однако пользовательнице соцсетей стало жалко Аллу Пугачёву, которой, по её словам, следовало бы спокойно дожить свой век в любви и почёте на Родине. Она задалась вопросом, неужели зарубежные активы стоят дороже совести.

«Какие активы? Подскажите? Может, я закопал и забыл? И где взять деньги за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», – оскорбительно ответил артист.
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Устроил стрельбу, попал в аварию и переехал в Китай: куда пропал Витас и как певец живет сейчас
19 февраля 2025, 11:56

Певец Витас (фото: РИА Новости / Андрей Александров)

Виталий Владасович Грачев, известный как Витас, — российский певец, автор песен и актер, прославившийся исполнением композиций фальцетом. В нулевые годы он был на пике популярности, а его уникальный голос завораживал слушателей. Однако сегодня о нем почти не слышно. 19 февраля артисту исполняется 46 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается в настоящее время, расскажет сайт «Радио 1».

Биография Витаса

Детство и юность


Настоящее имя Витаса — Виталий Грачев. Он родился в 1979 году в Даугавпилсе (ныне Латвия). Однако долго там не жил — семья вскоре переехала в Одессу, где жил его дедушка.

Творчество окружало Витаса с детства: мать была художником-модельером и шила ему сценические костюмы, отец пел в ансамбле, а дедушка выступал в военном хоре.

«Он был моим первым учителем, подарил мне первый музыкальный инструмент: аккордеон. И с детства прививал мне чувство патриотизма. Патриотический дух во мне живёт и будет жить», — рассказывал Витас о дедушке.

В школе Витас выделялся, чем вызывал неприязнь у сверстников, а учителя неоднократно грозились его отчислить за нестандартное поведение.

«Я вообще парень оригинальный. С самого раннего детства я ходил в школу в шляпе, темных очках, коротеньких черных штанишках и белых носках: а-ля Майкл Джексон. 4 раза меня пытались исключить из школы «за экстравагантное поведение». Потому что все дети приходили в класс в школьной форме, а я — в костюме Майкла Джексона», — рассказал музыкант в беседе с «АиФ».

С шести лет он обучался игре на аккордеоне, позже освоил джазовый вокал и выступал в театре пластики с пародийными номерами.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Начало карьеры


В 15 лет судьба свела его с продюсером Сергеем Пудовкиным, который увидел выступление Витаса в театре голосовой пародии и предложил ему переехать в Москву. Уже через неделю юноша оказался в столице.

«Уже 20 лет мы вместе с моим продюсером Сергеем Пудовкиным плывём в одной лодке, с любовью и по-дружески относимся друг к другу», — отметил певец в интервью 2019 года для «АиФ».

Переломным моментом стал клип «Опера № 2». В нём Витас предстал в образе загадочного юноши-ихтиандра с жабрами на шее. Необычная манера исполнения и эксцентричный видеоряд сделали его звездой.

Ходили слухи, что певец перенёс операцию на связках или даже кастрацию, но Пудовкин объяснил его уникальный голос особым строением горла.

Витас (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Музыка Виталия Грачева


В 2002 году Витас и его продюсер вошли в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В это же время артист попробовал себя в моде, представив коллекцию женской одежды «Осенние сны». На волне успеха вышли его альбомы «Улыбнись», «Мама» и «Песни моей мамы», где он исполнил известные хиты, посвящённые матери, ушедшей из жизни в 2001 году. Артист тяжело переживал ее уход.

«Почти год он не мог ни работать, ни петь, ни тем более танцевать. Ему нужно было какое-то время для восстановления», — рассказал Пудовкин.

Витас исполнял дуэты с известными музыкантами, среди которых Николай Гнатюк, Демис Руссос и Лучо Далла.

В 2002 году вместе с продюсером Сергеем Пудовкиным он вошёл в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В том же году в Государственном Кремлёвском дворце в Москве певец представил свою коллекцию одежды под названием «Осенние сны».

В 2004 году вышел его альбом «Поцелуй длиною в вечность», а вместе с ним произошла перемена в образе артиста. Витас отошёл от эксцентричного имиджа «мальчика-амфибии» и стал выглядеть более классически. Однако интерес публики к его персоне постепенно угасал, и к 2006 году его перестали транслировать на телевидении и радио. Это объяснялось тем, что в середине 2000-х Витас начал активное продвижение в Китае.

В 2018 году певец сообщил, что часто гастролирует в Китае, США, Бразилии и Мексике. В 2019 году он снова отправился в турне по США и Китаю, а также дал 40 концертов в России. В том же году вышел его альбом «Бит бомбит».

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Личная жизнь Витаса


С 2006 года Витас состоит в браке со Светланой Гранковской. Они познакомились, когда он уже был известен: на тот момент ему было 19 лет, а ей — 15. Светлана уехала вместе с ним в Москву.

«Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — рассказывал Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

У пары трое детей: дочь Алла (2008), сын Максим (2015) и младшая дочь Алиса (2021). Алла пошла по стопам отца и делает первые шаги в музыке — её записи певец публикует в соцсетях.

Скандалы с певцом


В 2018 году певец устроил стрельбу из стартового пистолета у себя дома в Барвихе. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривавшей до 15 суток ареста. Сам Витас объяснил инцидент тем, что просто отгонял птиц.

Витас (фото: РИА Новости / Андрей Стенин)

В октябре 2022 года СМИ сообщили, что в московском караоке-баре Витас напал на сотрудника Минтруда, в ходе конфликта распылив ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший получил химический ожог первой степени. Позже адвокат певца Сергей Жорин объяснил, что инцидент произошёл после того, как артист заступился за свою жену. В марте 2023 года уголовное дело по этому делу было закрыто.

В мае 2023 года певец снова оказался в центре внимания. Анна Седокова рассказала, что во время гастролей стала свидетелем пикантной сцены с его участием. По её словам, после концерта прошла шумная вечеринка, а позднее её коллега ворвалась в гостиничный номер, сидя верхом на обнажённом Витасе.

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Переезд Витаса в Китай


По словам продюсера Пудовкина, их продвижение в Китае было запланировано заранее. В начале 2000-х китайский музыкальный лейбл выразил желание выпустить альбом Витаса. После этого артист и его продюсер отправились в Тайбэй, где за три месяца альбом разошёлся тиражом в 10 миллионов экземпляров.

В конце 2004 года певец впервые появился на китайском телевидении, после чего его начали активно приглашать на съёмки. Витас даже участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. В китайских музеях представлено более 200 его восковых фигур, а в 2011 году он был назван «Лучшим зарубежным артистом» по версии MTV Asia. В 2016 году он выпустил альбом «Made in China».

Фильмы с Витасом


Витас пробовал себя и в кино, особенно в Китае. В 2009 году он сыграл в историческом фильме «Мулан». Позже он появился в картинах «Создание партии» (2011) и «Стать известным за ночь» (2012).

Также он снялся в российско-китайском сериале «Последний секрет Мастера» и других кинопроектах.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Виталий Грачев на ТВ


В 2014 году Витас принял участие в телепроекте «Точь-в-точь». Позже он появлялся и в следующих сезонах — в 2016 и 2018 годах. В том же 2018-м певец стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Витас сейчас


В последние годы Витас почти не выступает в России: он не дает концертов и не появляется в музыкальных телешоу. Поклонники задаются вопросом, куда исчез артист, и переживают за него.

Уже несколько лет Витас живет между Россией и Китаем. У него есть дом недалеко от Шанхая, а его концертные туры регулярно проходят в крупнейших городах Китая.

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — рассказал Пудовкин.

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«Мне все равно»: Алсу заявила, что ее не задевают новые нападки Решетовой
19 февраля 2025, 11:53

Алсу (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу заявила, что ее никак не волнуют новые нападки со стороны Анастасии Решетовой.
Напомним, в конце января Решетова вновь припомнила давние обиды Алсу на своем дне рождения, иронично отметив, что ее, вероятно, перепутали с какой-то певицей, когда пригласили на сцену.

«Ты пытаешься меня спровоцировать на скандальчик. Не получится! Мне было все равно. Если кто-то пытается пиариться на моем имени, на какой-то ситуации, это их право. Меня это никак не задевает, не волнует», — заявила она в интервью «ШБ-шоу».

По словам певицы, сейчас она может полностью заниматься карьерой, так как дети уже выросли, а брак остался позади.

«В браке у меня были какие-то ограничения. Я соскучилась по профессии, да и дети подросли, уже не требуют такого внимания с моей стороны. У меня появилось больше времени заняться своей карьерой, наверстать упущенное», — пояснила Алсу.

Певица добавила, что наслаждается этим моментом.

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«Я счастлив»: Павел Прилучный трогательно обратился к Зепюр Брутян в день её 29-летия
19 февраля 2025, 11:25

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный опубликовал трогательное сообщение к своей супруге Зепюр Брутян, которой вчера исполнилось 29 лет. Накануне звезда показала огромный букет, который актёр подарил её маме.
«Моя красота и грация. С днём рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!», – написал Прилучный, приложив к посту несколько фотографий с фотосессии возлюбленной.
Поклонники актёра в комментариях уже второй день подряд поздравляют Зепюр с днём рождения. Однако нашлись и фанаты Агаты Муцениеце, которые завалили Прилучного вопросами о скандале с бывшей супругой.

«А зачем вам чужой сын?», «Честно, разочарована. Не мучай мать своих детей», – пишут пользователи соцсетей.
Напомним, что крупный конфликт вспыхнул между Прилучным и Муцениеце в ноябре прошлого года. Экс-супруги никак не могли решить, с кем останется их сын Тимофей, поэтому дело дошло до суда. В итоге ребёнка решили оставить с мамой, но он предпочёл жить с отцом.

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*запрещён в РФ
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Певица Алёна Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который моложе неё на 14 лет – фото
19 февраля 2025, 11:08

Алёна Свиридова (фото: Instagram* @alenasviridova)

Певица Алёна Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который на 14 лет моложе неё. Пара посетила премьеру фильма «Красный шёлк» в кинотеатре «Октябрь».
Артистка состоит в отношениях с Давидом Варданяном. Недавно она призналась, что они вместе уже 16 лет. Обычно Свиридова не делится подробностями своей личной жизни, но отметила, что наконец-то встретила «своего человека».

Алёна Свиридова и Давид Варданян (фото: Instagram* @alenasviridova)

У певицы есть двое детей. Первый сын Василий уже более 20 лет назад переехал вместе с отцом Сергеем Свиридовым в Канаду. Артистка призналась, что со старшим сыном у неё практически полностью совпадают взгляды на жизнь и интересы, они могут часами разговаривать на разнообразные темы. Однако из-за частой разлуки Свиридовой очень не хватает общения с наследником.

Второй сын певицы Григорий живёт в Москве и в 2023 году поступил в ГИТИС. Его Свиридова родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко Артистка рассказывала, что выбрала для сына хороший институт кинопроизводства в Канаде, однако в последний момент Григорий передумал туда поступать и вернулся в Москву.

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*запрещён в РФ
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