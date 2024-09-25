В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

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Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Об этом говорится в Telegram-канале пранкеров.
По словам Тайгерта, случай с фигуристкой станет более ужасным, если прочитать решение по ее делу, которое занимает более ста страниц. Глава USADA выразил свое сожаление из-за произошедшего с Валиевой.
Знаменитые пранкеры поинтересовались у Тайгерта, возможно ли такое, что дедушка спортсменки дал ей запрещенные препараты. На что тот ответил, что это «полная чушь».
Напомним, фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Из-за этого она лишилась медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года и титулов чемпионки России и Европы.
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Знаменитые пранкеры поинтересовались у Тайгерта, возможно ли такое, что дедушка спортсменки дал ей запрещенные препараты. На что тот ответил, что это «полная чушь».
Напомним, фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Из-за этого она лишилась медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года и титулов чемпионки России и Европы.
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Екатерина Коршунова