Экс-врач сборной Шветский назвал источник данных о 60 препаратах в деле Валиевой

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Бывший врач сборной России Филипп Шветский опроверг информацию о том, что фигуристка Камила Валиева принимала около 60 лекарственных препаратов. Отрывок из письма медика приводит издание «Советский спорт».
Напомним, что 29 февраля 2024 года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал все её результаты с этой даты. В опубликованных документах сказано, что, по результатам исследования Федерального медико-биологического агентства, Валиева принимала порядка 60 различных разрешённых медицинских препаратов и добавок в период с 2020 по 2021 год.
Шветский, в свою очередь, отметил, что сведения о якобы приёме такого количества лекарств взяты не из истории болезни Валиевой, а из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие. В связи с этим, обвинения ложные, а лекарственной зависимости у спортсменки на самом деле нет.
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Анастасия Чинкова