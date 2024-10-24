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Экс-врач сборной Шветский назвал источник данных о 60 препаратах в деле Валиевой

Экс-врач сборной России Шветский опроверг приём 60 лекарств Валиевой
24 октября 2024, 12:37
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший врач сборной России Филипп Шветский опроверг информацию о том, что фигуристка Камила Валиева принимала около 60 лекарственных препаратов. Отрывок из письма медика приводит издание «Советский спорт».


Напомним, что 29 февраля 2024 года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал все её результаты с этой даты. В опубликованных документах сказано, что, по результатам исследования Федерального медико-биологического агентства, Валиева принимала порядка 60 различных разрешённых медицинских препаратов и добавок в период с 2020 по 2021 год.

Шветский, в свою очередь, отметил, что сведения о якобы приёме такого количества лекарств взяты не из истории болезни Валиевой, а из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие. В связи с этим, обвинения ложные, а лекарственной зависимости у спортсменки на самом деле нет.

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#россия
#спорт
#допинг
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#суд
#врач
#лекарства
Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону
24 октября 2024, 12:16

Фото: Министерство образования Московской области

Команда факультета физической культуры и спорта Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди студенческих команд, сообщает Министерство образования Московской области.
Турнир проходил в столице Республики Дагестан, Махачкале. В турнире участвовали представители 14 вузов из 10 регионов страны.

Во время соревнований коломенские спортсмены победили команды из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода. Однако в финале студенты ГСГУ проиграли сборной Казани, студентам Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма со счётом 3:1.

Сборную ГСГУ представляли Глеб Степаков, Артур Печёнкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефёдова. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали на этих соревнованиях.

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#турнир
#спортсмены
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Фигурист Лутфуллин раскрыл грандиозные цели на сезон
23 октября 2024, 21:14

Глеб Лутфуллин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился, что на сезон-2024/25 ставит перед собой грандиозные цели кататься всегда чисто.
«Цели грандиозные – кататься всегда чисто. Чувствую сейчас больше уверенности в себе. Конкуренция в новом сезоне будет высокая, у нас сейчас очень сильные спортсмены, и от этого ещё интересней», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Лутфуллин.

Напомним, что на контрольных прокатах сборной России фигурист Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп.

Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявлял, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.

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#спортсмены
#фигурист
#фигурное катание
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Гаджиев объяснил пользу Кубка России
23 октября 2024, 21:06

Фото: iStock/efks

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов.
«Кубок приносит нам пользу с точки зрения финансов и с точки зрения спортивного развития. Многие критикуют новый формат соревнования. Но я поддерживаю то количество официальных игр, которое у нас есть сегодня. Это однозначно идёт на пользу спортивной составляющей. Кубок даёт многое. Даже если мы будем участвовать в еврокубках, в них будет участвовать пять команд. Остальным командам тоже нужны матчи», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.

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#соревнования
#футболист
#спорт
#кубок россии
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Алдонин заявил о необходимости повышения профессионализма в российском футболе
23 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.
Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.

«Карпин всё разложил, это его мнение. Не надо критически смотреть на ситуацию, а думать, как улучшить российский футбол. Разделяю точку зрения Карпина по поводу профессионализма. Современный футбол отличается от того, что было 20 лет назад. На одном таланте далеко не уедешь. В Европе интенсивность выше. Людям в российском футболе нужно становиться настоящими профессионалами. Необходимо контролировать все процессы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.

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#футбол
#мнение
#футболист
#россия
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Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
23 октября 2024, 18:59

Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира

Самбистки из Каширы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти ветерана спецподразделения группы «Альфа» А. Плюснина, которые прошли в Зеленограде. В турнире участвовали более 250 юношей и девушек 14-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Муниципалитет представляли воспитанницы спортклуба «Кашира» им. Н. Елисеева и одноимённой спортшколы. Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Мария Романова и Александра Шустрова», – говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали самбо не только видом спортивного единоборства, но и системой развития морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности.

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Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»

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#медали
#подмосковье
#московская область
#кашира
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Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»
23 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области пригласили принять участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Уже стартовала регистрация на проект. Жители Подмосковья получат возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, представить свои инициативы в сфере занятий спортом, получить поддержку в их реализации.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей».

Участники смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и получать за это баллы от платформы. Их можно будет обменять на призы.
«Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» – он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективный механизм вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры, а за выполнение упражнений целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы. Этот проект – пример спорта нового поколения», – сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Стать участником проекта «СпортТрек» может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать один или несколько треков для участия.

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#спорт
#россия
#подмосковье
#московская область
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Более 50 фильмов представят на Международном фестивале спортивного кино в Красногорске
23 октября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В кинозале Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске 23 октября открывается ежегодный XXII Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Фестиваль откроет неделю спорта и кино в Подмосковье, которая продлится до 30 октября. Зрителей ждут бесплатные показы конкурсных фильмов, встречи с создателями кинолент и известными спортсменами. В программе – более 50 документальных, художественных и анимационных работ из России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Армении, Киргизии и Казахстана», – отметили в министерстве.
В международное жюри входят представители искусства, культуры, спорта, общественные деятели и руководители СМИ.

Вход для зрителей свободный. Программу фестиваля можно найти на его сайте.

Международный фестиваль спортивного кино – крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ. Он проходит с 2003 года. Президент фестиваля – трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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Чемпионат и первенство Подмосковья по кендо состоялись в Егорьевске
23 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В чемпионате и первенстве Московской области по кендо приняли участие более 30 спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. За победу боролись представители таких городов, как Электросталь, Химки, Балашиха и Егорьевск.
В женской категории соревнований победила жительница Химок Валерия Острикова. Второе место заняла представительница Балашихи Виктория Агаршева, а бронзовую медаль завоевала Людмила Смирнова из Электростали.

Среди мужчин лучшим стал представитель Егорьевска Николай Ильин, второе место занял Дмитрий Чежин из Балашихи, а на третьей ступени пьедестала оказался ещё один егорьевский спортсмен Степан Серовский.

На юношеском турнире в возрастной категории 11–14 лет все призовые места заняли спортсмены из Егорьевска. Первое место занял Артём Гранков, второе — Даниил Ворожейкин, а на третьей ступени пьедестала оказались Андрей Бахтов и Леонид Гришин.

Юноши 15–17 лет также продемонстрировали превосходство хозяев турнира. Никита Покушев, Кирилл Данилов и Кирилл Ратников из Егорьевска заняли первые три места, а Ростислав Кохов из Электростали завоевал бронзовую медаль.

По результатам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Нижнем Новгороде.

Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Радченко описал индивидуальный уровень российских футболистов
22 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/StudioQ1

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.
Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.

«Карпин смотрит на качество футболистов, приезжающих в сборную. Из этого и складывается его мнение. Индивидуально футболисты в России сейчас не на том уровне, что в 90-х или 00-х. Карпин от этого и отталкивается. Но говоря, что мы 20 лет идем не туда, давайте вспомним домашний чемпионат мира. На нём наша сборная хорошо выступила, радовала болельщиков, а это явно было не 20 лет назад», — отметил в беседе с Metaratings.ru Радченко.

Ранее генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.

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#мнение
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