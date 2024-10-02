Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе назвала суд коррумпированным. Она отметила, что для нее все негативные решения, которые связаны с судами, ожидаемы.
По ее словам, на сегодняшний день на Западе ни от кого нельзя добиться объективных решений.
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.
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По ее словам, на сегодняшний день на Западе ни от кого нельзя добиться объективных решений.
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.
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Екатерина Коршунова