В шутку называл себя «бомжом»: сколько стоит недвижимость Шуры?
Недвижимость певца Шуры оценили минимум в 185 миллионов рублей
Недвижимость Шуры (Александр Медведев) оценивается минимум в 185 миллионов рублей. Об этом пишет «Звездач». После потери собственной квартиры из-за мошенников певец, по-видимому, решил больше не рисковать и начал постепенно собирать новую коллекцию квадратных метров.
Дом в Подмосковье
Шура сам рассказывал, что у него есть коттедж в Московской области. Изначально в СМИ появилась информация, что артист приобрел квартиру, однако позже он сам скорректировал эту версию.
«Это не квартира, а дом. Домик в Подмосковье. Да, купил в этом году. По-моему, получилось 115 миллионов», — рассказал певец в одном из телевизионных шоу.На тот момент ремонт в доме еще не начинался, а документы на недвижимость, по словам Шуры, также не оформили до конца. Артист в шутку называл себя «бомжом», поскольку собственное жилье у него уже появилось, но нормально жить в нем было пока невозможно.
Квартира за 70 миллионов
Еще одна покупка Шуры — московские апартаменты, которые обошлись ему примерно в 70 млн рублей. Артист взял эту недвижимость в ипотеку и рассказывал, что постепенно закрывает кредит.
Еще 74 квадратных метра
Кроме того, у Шуры есть еще одна московская квартира, которую он приобрел в ипотеку несколькими годами ранее. По данным СМИ, исполнитель рассматривал недвижимость как источник дохода и сдавал ее, пока сам жил в арендованном жилье.
А что было до этого?
Свою первую большую московскую квартиру Шура купил еще больше 20 лет назад примерно за 100 тысяч долларов. Позже жилье оказалось переоформленным на другого человека. Сам Шура рассказывал, что в тот период жизни злоупотреблял наркотиками и подписал документы, не разобравшись в юридических последствиях.