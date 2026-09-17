В шутку называл себя «бомжом»: сколько стоит недвижимость Шуры?

17 сентября 2026, 16:21

Недвижимость певца Шуры оценили минимум в 185 миллионов рублей

Александр Медведев (Шура) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Недвижимость Шуры (Александр Медведев) оценивается минимум в 185 миллионов рублей. Об этом пишет «Звездач». После потери собственной квартиры из-за мошенников певец, по-видимому, решил больше не рисковать и начал постепенно собирать новую коллекцию квадратных метров.





Дом в Подмосковье



Шура сам рассказывал, что у него есть коттедж в Московской области. Изначально в СМИ появилась информация, что артист приобрел квартиру, однако позже он сам скорректировал эту версию.





«Это не квартира, а дом. Домик в Подмосковье. Да, купил в этом году. По-моему, получилось 115 миллионов», — рассказал певец в одном из телевизионных шоу.