Певец Шура рассказал, как его избили в 90-х

02 сентября 2026, 14:31

Певец Шура заявил, что его избили в 90-х во время выступления в честь развода

Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал, как его избили в 90-х. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».