Певец Шура рассказал, как его избили в 90-х
Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал, как его избили в 90-х. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, инцидент произошёл во время его выступления в «Сафисе». Его пригласили на празднование развода, но он ошибочно принял это за свадьбу.
Шура вспомнил, что неоднократно произносил «Горько!», не понимая, почему никто не целуется. Также он спросил со сцены, почему у «невесты» наряд в горошек. После этого исполнителя избили.
Ранее артист рассказал о случае из своей жизни, когда чрезмерная привязанность поклонниц вызывала у него серьёзные беспокойства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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