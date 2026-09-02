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Певец Шура рассказал, как его избили в 90-х

Певец Шура заявил, что его избили в 90-х во время выступления в честь развода
Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал, как его избили в 90-х. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».



По словам артиста, инцидент произошёл во время его выступления в «Сафисе». Его пригласили на празднование развода, но он ошибочно принял это за свадьбу.

Шура вспомнил, что неоднократно произносил «Горько!», не понимая, почему никто не целуется. Также он спросил со сцены, почему у «невесты» наряд в горошек. После этого исполнителя избили.

Ранее артист рассказал о случае из своей жизни, когда чрезмерная привязанность поклонниц вызывала у него серьёзные беспокойства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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