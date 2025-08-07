В США умерла 84-летняя мать Брэда Питта

07 августа 2025, 11:11

Фото: iStock/jorgeantonio

В США в возрасте 84 лет скончалась мать голливудского актера Брэда Питта — Джейн Этта Питт. Об этом сообщила племянница артиста Сидни Питт в своем блоге.





Джейн Питт ушла из жизни во вторник, 5 августа. Причины смерти не раскрываются.





«Мы не были готовы к твоему уходу, но прощание с тобой становится немного легче от мысли, что ты наконец сможешь снова петь, танцевать и рисовать», — отметила Сидни.