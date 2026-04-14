В суд поступила жалоба от потерпевшего на приговор Гуфу по делу о самоуправстве
В Московском областном суде сообщили, что на приговор рэперу Гуфу по делу о самоуправстве поступили новые жалобы. Одну подал потерпевший, вторую направила защита Алексея Долматова. Об этом пишет РИА Новости.
Наро-Фоминский городской суд в феврале назначил Гуфу и его другу Геворку Саруханяну по одному году условно. Через две недели адвокаты артиста оспорили решение. Теперь к делу подключился и потерпевший. Когда суд рассмотрит апелляции, инстанция пока не уточняет.
Следствие считает, что осенью 2024 года в банном комплексе в деревне Малые Горки вспыхнул конфликт из-за съемки музыканта на телефон. По версии правоохранителей, после ссоры Гуф и его приятель избили брата администратора и забрали у него телефон за 68 тысяч рублей. Сначала обвинение строили по статье о грабеже. Позже прокурор попросил смягчить квалификацию, и суд перевел дело на часть 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Ходатайство о прекращении разбирательства после примирения сторон суд не поддержал.
