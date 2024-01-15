В Таиланде отменили концерты Галкина* из-за политических высказываний

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В Таиланде в курортных городах отменили два концерта юмориста Максима Галкина*. Причиной этому стали политические высказывания шоумена. Об этом сообщает ТАСС.
Артист должен был выступать 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25 января в отеле Royal Phuket City Hotel в Пхукете. Стоимость билетов варьировалась от 8,5 до 16 тысяч рублей, теперь все билеты сняты с продажи.
«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник информагентства.
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*признаны в РФ иностранными агентами
Алина Юрчак