Визуально постарел лет на 30 и слил в сеть пикантное видео с Волочковой: что шокировало фанатов Никиты Джигурды

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)
Недавно фанаты с трудом узнали актера и шоумена Никиту Джигурду. Он появился на публике в неожиданном образе: окладистая борода, усы и длинные седые волосы. Артист был облачен в черное, без привычных цепей и крестов. Многие заметили, что актер визуально постарел лет на 30 и ему необходимо срочно вернуть прежний облик.
«Главное, чтобы не устраивал пьяные дебоши, никого не бил. А как он выглядит, это его дело. Я, слава богу, давно его не видел», — отметил актер Алексей Гаврилов.
Джигурда вышел в свет с женой Мариной Анисиной. Олимпийская чемпионка, по всей видимости, тоже не в восторге от нового стиля любимого. Однако шоумен уже дал супруге слово, что летом все исправит.
«Зачем пугать любимую женщину. Да, так будет моложе, другой мужчина, а я тот же самый», — объяснил Никита.
При этом Джигурда не только скромно выглядел, но и вел себя без привычного эпатажа. Говорил шоумен негромко, даже мат не проскальзывал. Он все время обнимал жену.
«Я сейчас могу посещать мероприятия. А то я просто занимаюсь молитвой, медитацией и наблюдением», — подчекнул Никита Джигурда.
Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)
Прошлой зимой в жизни актера произошло два знаковых события: он наконец-то перевез семью из Франции в Россию. А еще стал участником скандала с Анастасией Волочковой. По Сети начало гулять видео, на котором шоумен и балерина неприлично танцевали в ее особняке. После этого Волочкова публично поставила крест на 20-летней дружбе с Джигурдой.
«Знаете, передо мной никто не извинился. Я просто хочу забыть существование этой семьи в моей жизни. Извините, ради бога. Просто не хочу о них даже говорить, вспоминать и просто помнить то, что мне пришлось расхлебывать», — уточнила Волочкова.
Анастасия была уверена, что в Сеть пикантное видео попало по вине Джигурды. Однако шоумен отрицал это.
«Многие: это Джигурда опять запустил ради пиара. Да ничего подобного», — подчеркнул он.
После этой истории артист ушел в тень и стал избегать прессы. У некоторых даже появилась версия: уж не вмешалась ли в скандал его жена Марина Анисина, которой явно не по нраву выходки супруга?
«Учитывая, что они перебрались из-за границы и сейчас живут в России всей семьей, я думаю, что она поговорила все-таки с мужем, попыталась его остепенить, чтобы он взялся за какой-то нормальный серьезный проект, а не эти голые танцы, какие-то постоянные скандалы, ор и пьянка», — отметила светский журналист Светлана Рябкова.
Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)
Сейчас Джигурда совсем не похож на себя прежнего. Судя по всему, семейная идиллия ему оказалась дороже. Анисина теперь поблизости, дети помаленьку привыкают к Москве. Марина уделяет мужу и наследникам все свое время. Из-за этого спортсменка все еще не вышла на работу.
Супруга шоумена подчеркнула, что быть мамой детей, женой и гением — это большая работа.
«Я считаю, это не аргумент. Безусловно, уроки, дети, встретить со школы и так далее — все это, конечно, время. И когда ты работаешь, это неудобно. Но уже у них дети в таком возрасте, в подростковом. Я думаю, они сами могут приходить домой, делать отчасти какие-то домашние задания. Просто Анисиной уже не хочется выходить на работу. Я думаю, она привыкла быть дома», — полагает журналист Рябкова.
Фанатам остается лишь строить догадки, на какие деньги семья жила последнее время. Однако Джигурда заверил, что по-прежнему работает, снимается в крупном проекте. Для которого, по словам шоумена, он якобы и поменял свой стиль.
«Это творческий процесс, поскольку меня утвердили в очень серьезном проекте. И для роли как раз нужен такой образ, поскольку это ведическая Русь», — откровенничал Джигурда.
Но поклонники считают, что долгое время так себя вести шоумен не сможет. Поскольку популярность Никиты всегда держалась на провокациях и скандалах. Уже летом 2025 года съемки в проекте закончатся. Ему придется думать, как дальше содержать родных. И хотя Волочкова теперь для него недоступна, многие уверены: Джигурда обязательно придумает иной способ громко напомнить о себе.
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