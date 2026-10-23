В Турции потребовали запретить концерт Максима Галкина* и въезд комика в страну

23 октября 2026, 04:47

Жители Турции призвали отменить концерт Максима Галкина* в стране

Максим Галкин (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

В турецких соцсетях сотни пользователей выступили за запрет концерта Максима Галкина* в Стамбуле и призвали навсегда закрыть ему въезд в Турцию. Информацию об этом выяснило РИА Новости.