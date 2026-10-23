В Турции потребовали запретить концерт Максима Галкина* и въезд комика в страну
В турецких соцсетях сотни пользователей выступили за запрет концерта Максима Галкина* в Стамбуле и призвали навсегда закрыть ему въезд в Турцию. Информацию об этом выяснило РИА Новости.
Выступление артиста намечено на 25 октября. По открытым данным, пока не продано примерно половины билетов. Их цена доходит до 9,5 тысячи лир (около 190 долларов).
Внимание к мероприятию в четверг привлекла газета Yeni Şafak, которая считается проправительственной и одной из самых консервативных в стране. В репортаже редактор Ниса Чавушоглу заявила, что комик позиционирует себя как сторонник «мира» в контексте российско‑украинского конфликта, но при этом демонстрирует позицию, которую в издании расценивают как сионистскую из-за безоговорочной поддержки Израиля на фоне событий в секторе Газа.
В качестве аргументов в материале упомянули публикации Галкина* с фразой «Израиль победит», а также его выступления, где, по версии газеты, он отрицал наличие проблемы недоедания в секторе Газа. К публикации в соцсетях издания и на сайте написаны не менее 300 комментариев с требованием отмены концерта.
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