На комика Гарика «Бульдога» Харламова подали в суд на 3 млн руб

07 июля 2025, 14:14

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебный иск на сумму в три с лишним миллиона рублей подали на шоумена Гарика «Бульдога» Харламова, передает Telegram-канал «Звездач».





Обозреватели уточнили, что компанию комика обвинили в невыполнении договора, потребовав компенсацию. Суд решил удовлетворить исковые требования частично. Таким образом мужчину обязали выплатить госпошлину, судебные расходы и неустойку. Общая сумма составила примерно 330 тысяч рублей.



В июне Гарик Харламов высказывался о своем отношении к коллеге по цеху Евгению Петросяну. Звезда «Камеди» говорил, что Евгений Ваганович является для него примером и мотиватором.





«…Я просто счастлив, что он есть…» — говорил «Бульдог».