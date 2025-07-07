На комика Гарика «Бульдога» Харламова подали в суд на 3 млн руб
Судебный иск на сумму в три с лишним миллиона рублей подали на шоумена Гарика «Бульдога» Харламова, передает Telegram-канал «Звездач».
Обозреватели уточнили, что компанию комика обвинили в невыполнении договора, потребовав компенсацию. Суд решил удовлетворить исковые требования частично. Таким образом мужчину обязали выплатить госпошлину, судебные расходы и неустойку. Общая сумма составила примерно 330 тысяч рублей.
В июне Гарик Харламов высказывался о своем отношении к коллеге по цеху Евгению Петросяну. Звезда «Камеди» говорил, что Евгений Ваганович является для него примером и мотиватором.
«…Я просто счастлив, что он есть…» — говорил «Бульдог».