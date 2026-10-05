В Уфе закрасили портрет Земфиры* на фасаде дома, где она жила в детстве
В Уфе закрасили портрет Земфиры* на фасаде дома №64 по улице Адмирала Ушакова, где певица провела часть детства. Мурал появился здесь в 2021 году: на гитаре был изображён портрет артистки, а рядом — девочка на качелях и строки из её песни «Воскресенье». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поводом для обсуждения рисунка стало обращение председателя движения «Зов Народа» Сергея Зайцева. Он предлагал убрать изображение певицы, а вместо него разместить портрет патриота или Героя России. Ранее в администрации заявляли, что изменить мурал можно только по решению общего собрания собственников дома, причём для этого требуется согласие не менее двух третей владельцев квартир. При этом жители дома сами с просьбой убрать рисунок не обращались.
Теперь портрет и строки песни на фасаде закрашены. От прежнего изображения остались только гитара и девочка на качелях. При этом, по данным УЖХ Калининского района, возвращать портрет или рисовать на его месте другой пока не планируют: фасад останется в нынешнем виде. В ведомстве также сообщили, что портрет закрасили по требованию прокуратуры.
Автор мурала Олег Кайбышев рассказывал, что работа стала местной достопримечательностью, к которой приходили жители и поклонники певицы. Сам художник признавался, что ему жаль не столько сам рисунок, сколько то, что город лишился этой части визуальной истории Уфы.
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