В Уфе закрасили портрет Земфиры* на фасаде дома, где она жила в детстве

05 октября 2026, 13:06

Мурал с Земфирой* в Уфе уничтожили после жалобы активистов

Земфира* (Фото: Instagram** / @zemfiraworld)

В Уфе закрасили портрет Земфиры* на фасаде дома №64 по улице Адмирала Ушакова, где певица провела часть детства. Мурал появился здесь в 2021 году: на гитаре был изображён портрет артистки, а рядом — девочка на качелях и строки из её песни «Воскресенье». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».