В Воронеже предложили ограничить уличное исполнение песен «Сектора Газа» с матом
Начальник ГУ МВД по Воронежской области Максим Петрушин предложил запретить исполнение песен с нецензурной лексикой в общественных местах Воронежа, включая репертуар группы «Сектор Газа». Об этом сообщает Mash.
По словам генерала, уличные музыканты должны заранее согласовывать концерты с властями. Поводом для инициативы стала личная ситуация: во время прогулки с дочерью он услышал выступление группы, в песнях прозвучал мат. Петрушин уточнил, что не выступает против артистов на улицах, однако считает такой репертуар неподходящим для детей. Отдельно он отметил, что песни Юрия Хоя, если их и исполнять, то без нецензурных выражений.
В администрации региона изданию пояснили, что речь пока идет лишь о предложении одного из руководителей полиции. Документ в областную думу еще не поступал. Собеседник добавил: если власти все же решат ввести ограничения, они должны затронуть не только «Сектор Газа», поскольку у части современных исполнителей тексты звучат еще жестче.
В России публичное использование нецензурной лексики уже регулируется действующим законодательством: за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство предусмотрена административная ответственность. При этом на практике вопрос часто упирается в формат выступления, место его проведения и наличие жалоб от прохожих. В разных городах власти периодически обсуждают дополнительные правила для уличных артистов — от обязательного согласования площадок до ограничений по времени, уровню шума и содержанию репертуара.
«Сектор Газа» — одна из самых известных воронежских групп, ставшая культовой еще в конце советского и начале постсоветского периода. Коллектив Юрия Хоя прославился сочетанием панк-рока, дворовой стилистики, черного юмора и намеренно грубого языка, из-за чего его творчество регулярно вызывает споры между поклонниками и сторонниками более строгих норм в публичном пространстве. Несмотря на это, песни группы остаются узнаваемой частью музыкальной культуры 1990-х и по-прежнему часто звучат на любительских концертах и уличных выступлениях.
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