В Воронеже предложили ограничить уличное исполнение песен «Сектора Газа» с матом

02 июля 2026, 08:50

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Начальник ГУ МВД по Воронежской области Максим Петрушин предложил запретить исполнение песен с нецензурной лексикой в общественных местах Воронежа, включая репертуар группы «Сектор Газа». Об этом сообщает Mash.