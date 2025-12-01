В возрасте 72 лет актриса Елена Проклова получила повторное предложение о браке
Елена Проклова рассматривает предложение о повторном браке с бывшим мужем
Актриса Елена Проклова обсудила возможное воссоединение с бывшим мужем Андреем Тришиным. В эфире программы «Пусть говорят!» она подтвердила, что он сделал ей повторное предложение.
Проклова развелась с Тришиным в 2015 году после 30 лет брака. Причиной разрыва стал конфликт, но сейчас актриса считает, что тогда погорячилась.
«Какая дура! Такие вещи нужно учиться оставлять позади», — сказала Елена.Она отметила, что оба за десять лет развода не построили новых отношений. Их связывает общее горе — потеря сына в младенчестве. Тришин в программе впервые высказал предположение, что мальчик может быть жив. Проклова согласилась с тем, что иногда думает об этом. Некоторые гости студии посоветовали актрисе принять предложение.
«Кольцо пока не предлагал, но мы не развенчанные», — отметила артистка.Сама Елена сказала, что ей нужно время для окончательного решения.