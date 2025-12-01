В возрасте 72 лет актриса Елена Проклова получила повторное предложение о браке

01 декабря 2025, 21:34

Елена Проклова рассматривает предложение о повторном браке с бывшим мужем

Елена Проклова (Фото: кадр из ток-шоу «Ханга ПРО…»)

Актриса Елена Проклова обсудила возможное воссоединение с бывшим мужем Андреем Тришиным. В эфире программы «Пусть говорят!» она подтвердила, что он сделал ей повторное предложение.





Проклова развелась с Тришиным в 2015 году после 30 лет брака. Причиной разрыва стал конфликт, но сейчас актриса считает, что тогда погорячилась.

«Какая дура! Такие вещи нужно учиться оставлять позади», — сказала Елена.

«Кольцо пока не предлагал, но мы не развенчанные», — отметила артистка.