Певец Александр Буйнов раскрыл секрет своей неугасающей энергии

01 декабря 2025, 20:38

Александр Буйнов объяснил, как поддерживает хорошее настроение каждый день

Александр Буйнов (Фото: Instagram* @buinovofficial)

Известный певец Александр Буйнов всегда производит впечатление бодрого и энергичного человека. Он объясняет свою особенность наследственностью. Слова певца приводит издание «МК».





Буйнов утверждает, что получил такой жизненный тонус от своих родителей. При этом артист поделился конкретным утренним ритуалом, который помогает ему поддерживать силы. Каждый день он начинает с прогулки со своей собакой. Это занятие полностью заряжает его энергией и создаёт позитивный настрой.



Как заявил Александр, после такой утренней активности плохое настроение не возникает у него в течение всего дня.

«Пользуйтесь тем, что вам дала природа», — призвал всех следовать простому принципу Буйнов.

