Собчак публично извинилась перед Михалковым за историю с «голой вечеринкой»
Ксения Собчак публично извинилась перед Никитой Михалковым за свои заявления
Журналистка Ксения Собчак сообщила в своём Telegram-канале, что ранее ошиблась в заявлениях о режиссёре Никите Михалкове. Летом она говорила о его причастности к истории с так называемой «голой вечеринкой».
Собчак отметила, что Михалков категорически отрицает свою причастность к тому, что видео с рэпером Vacio дошло до президента России Владимира Путина. Ксения признала, что у неё нет доказательств, которые могут подтвердить эти слова.
Она принесла публичные извинения Никите Михалкову и своим подписчикам.
«Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой», — заявила она.Напомним, что «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой состоялась 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.
Ранее суд взыскал с Ксении Собчак задолженность за коммунальные услуги.