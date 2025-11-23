Собчак публично извинилась перед Михалковым за историю с «голой вечеринкой»

23 ноября 2025, 20:15

Ксения Собчак публично извинилась перед Никитой Михалковым за свои заявления

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак сообщила в своём Telegram-канале, что ранее ошиблась в заявлениях о режиссёре Никите Михалкове. Летом она говорила о его причастности к истории с так называемой «голой вечеринкой».





Собчак отметила, что Михалков категорически отрицает свою причастность к тому, что видео с рэпером Vacio дошло до президента России Владимира Путина. Ксения признала, что у неё нет доказательств, которые могут подтвердить эти слова.



Она принесла публичные извинения Никите Михалкову и своим подписчикам.

«Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой», — заявила она.

