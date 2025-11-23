Достижения.рф

Собчак публично извинилась перед Михалковым за историю с «голой вечеринкой»

Ксения Собчак публично извинилась перед Никитой Михалковым за свои заявления
Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак сообщила в своём Telegram-канале, что ранее ошиблась в заявлениях о режиссёре Никите Михалкове. Летом она говорила о его причастности к истории с так называемой «голой вечеринкой».



Собчак отметила, что Михалков категорически отрицает свою причастность к тому, что видео с рэпером Vacio дошло до президента России Владимира Путина. Ксения признала, что у неё нет доказательств, которые могут подтвердить эти слова.

Она принесла публичные извинения Никите Михалкову и своим подписчикам.

«Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой», — заявила она.
Напомним, что «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой состоялась 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Ранее суд взыскал с Ксении Собчак задолженность за коммунальные услуги.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0