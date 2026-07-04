«Жизнь не была лёгкой»: Виктория Лопырёва рассказала о первых годах материнства

04 июля 2026, 11:46

Виктория Лопырёва рассказала о первых годах материнства

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram* @lopyrevavika)

Фотомодель Виктория Лопырёва в личном блоге рассказала о первых годах материнства.





Отвечая на вопросы подписчиков, телеведущая заявила, что не считает тот период трудным. По словам Виктории, её жизнь и до рождения ребёнка была непростой.

«Так как моя жизнь никогда не была лёгкой, то тут она хотя бы обрела истинный смысл, поэтому, если и было сложно в чём-то, то это всё мелочи», — объяснила Лопырёва.