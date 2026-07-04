Достижения.рф

«Жизнь не была лёгкой»: Виктория Лопырёва рассказала о первых годах материнства

Виктория Лопырёва рассказала о первых годах материнства
Виктория Лопырёва (Фото: Instagram* @lopyrevavika)

Фотомодель Виктория Лопырёва в личном блоге рассказала о первых годах материнства.



Отвечая на вопросы подписчиков, телеведущая заявила, что не считает тот период трудным. По словам Виктории, её жизнь и до рождения ребёнка была непростой.

«Так как моя жизнь никогда не была лёгкой, то тут она хотя бы обрела истинный смысл, поэтому, если и было сложно в чём-то, то это всё мелочи», — объяснила Лопырёва.
Кроме того, она рассказала, что спокойно относится к делегированию домашних дел: это позволяет ей сохранять энергию, а от женщины в ресурсе пользы для семьи всегда больше.

Ранее муж-итальянец Сати Казановой рассказал о жертвах, на которые пошёл ради брака с певицей. Он заявил, что оставил работу ради женщины, которую не знал.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0