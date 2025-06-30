Валентина Талызина в последнем интервью призналась, что боится смерти
За несколько дней до своей смерти Валентина Талызина дала интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ. Выпуск был записан за 5 дней до кончины.
Во время съёмок программы звезда советского кино призналась, что боится своего возраста.
Несмотря на успешную карьеру, Талызина так и не смогла построить счастливую личную жизнь. Своё утешение она находила в дочере и внучке, которые пошли по актёрским стопам.
Валентина Талызина снималась в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня». Весной состояние актрисы сильно ухудшилось, но от госпитализации она отазалась. Валентина умерла в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала онкология.
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