Валентина Талызина в последнем интервью призналась, что боится смерти

30 июня 2025, 17:09

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

За несколько дней до своей смерти Валентина Талызина дала интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ. Выпуск был записан за 5 дней до кончины.