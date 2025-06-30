Пригожин ответил хейтерам, высмеявшим его сгоревшую голову: «Всё бурлит и кипит»

30 июня 2025, 17:55

Иосиф Пригожин ответил хейтерам, высмеявшим его сгоревшую голову

Иосиф Пригожин (фото: ВКонтакте @prigozhin_official)

Волна хейта обрушилась на Иосифа Пригожина после того, как он позволил коллегам подтрунивать над собой и поджечь голову. Продюсер раскрыл, почему он допускает такое отношение к себе.





Напомним, что недавно в Сети обсуждали инцидент, когда мужу Валерии покрыли голову пеной и подожгли. Это было сделано во время съёмки рекламного ролика для создания эффектного кадра.



Пригожин, комментируя этот и другие скандальные эпизоды, заявил, что очень любит приколы и самоиронию. Он не видит ничего плохого в умении смеяться над собой.





«Все так агрессивно реагируют на то, что я позволил кому-то себя ударить или поджечь. Макрона в шутку бьёт жена, а все делают вывод, что он жертва домашнего насилия. Чем люди вообще думают? Это прикол, я живой человек, который много работает, и иногда нужна разрядка, чтобы быть в ресурсе, пусть считают меня безумным, но если мне это нравится, то я не понимаю, почему других это так волнует», – заявил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.