Пригожин ответил хейтерам, высмеявшим его сгоревшую голову: «Всё бурлит и кипит»
Иосиф Пригожин ответил хейтерам, высмеявшим его сгоревшую голову
Волна хейта обрушилась на Иосифа Пригожина после того, как он позволил коллегам подтрунивать над собой и поджечь голову. Продюсер раскрыл, почему он допускает такое отношение к себе.
Напомним, что недавно в Сети обсуждали инцидент, когда мужу Валерии покрыли голову пеной и подожгли. Это было сделано во время съёмки рекламного ролика для создания эффектного кадра.
Пригожин, комментируя этот и другие скандальные эпизоды, заявил, что очень любит приколы и самоиронию. Он не видит ничего плохого в умении смеяться над собой.
«Все так агрессивно реагируют на то, что я позволил кому-то себя ударить или поджечь. Макрона в шутку бьёт жена, а все делают вывод, что он жертва домашнего насилия. Чем люди вообще думают? Это прикол, я живой человек, который много работает, и иногда нужна разрядка, чтобы быть в ресурсе, пусть считают меня безумным, но если мне это нравится, то я не понимаю, почему других это так волнует», – заявил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.Также продюсер признался, что такими выходками пытается привлечь к себе внимание. Он подчеркнул, что в шоу-бизнесе без эпатажа и курьёзов долго не продержаться. Это среда, которая не терпит скуки, монотонности и повторов.
В заключение Пригожин подчеркнул, что безразлично относится к критике, считая её лишь признаком успеха.