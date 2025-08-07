Валерий Леонтьев выступит на «Новой волне» после паузы в карьере

07 августа 2025, 15:37

Валерий Леонтьев (фото: Instagram* / valera_leontiev)

Завершивший музыкальную карьеру Валерий Леонтьев готов вновь выйти на сцену — ради участия в фестивале «Новая волна», организатором которого выступает композитор Игорь Крутой. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.





По его словам, возвращение артиста будет временным и обусловлено исключительно дружескими отношениями с Крутым.

«У них дружеские отношения. Понимаете, Игоря Яковлевича уважает вся эстрада, перед его творчеством преклоняются все звезды. Соответственно, большая часть артистов готовы прибыть на “Новую волну” бесплатно, чего бы это им ни стоило. Леонтьеву максимум оплатят перелет и проживание в гостинице уровня “люкс”, но не более того, о каких-то гонорарных историях здесь речи быть не может», — уточнил продюсер.

«Насколько он актуален в разрезе того, что мы наблюдаем за невероятным хайпом среди артистов из прошлого, таких, как Буланова и Кадышева? Вы знаете, я бы не сравнивал Буланову, Кадышеву и Леонтьева. Это немножко разные репертуары. По характеристике хайпа, возможно, одинаково. Опять же, Леонтьеву это не надо. Он нажил уже себе все, что можно и нельзя», — сказал он.