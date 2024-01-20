Валерий Меладзе перенёс концерты в Казахстане из-за смерти отца

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Российский певец Валерий Меладзе перенёс концерты в Казахстане в связи со смертью своего 90-летнего отца. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано на странице организаторов выступления в соцсетях.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в 90-летнем возрасте скончался отец Валерия и Константина Меладзе. В декабре Шота Меладзе был госпитализирован в одну из столичных клиник с осложнениями от перенесённого коронавируса.
Организаторы концертов сообщили зрителям, купившим билет, что выступления переносятся с конца января на начало февраля. Их билеты будут автоматически переоформлены на новые даты.
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Валерий Меладзе прервал свой зарубежный тур в связи с госпитализацией отца. Он экстренно вернулся в Россию, чтобы быть рядом с ним.
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Организаторы концертов сообщили зрителям, купившим билет, что выступления переносятся с конца января на начало февраля. Их билеты будут автоматически переоформлены на новые даты.
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