«Подходит и целует взасос»: Иосиф Пригожин поразил признанием в «измене» на глазах у Валерии

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @valeriya)
Летели с парой и другие знаменитости, как вспоминал муж Валерии, в том числе Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум.
Пригожин был застигнут врасплох, когда телеведущая Светлана Моргунова подошла и «поцеловала взасос».
«Я сидел с Лерой… Подходит Светлана Моргунова и целует меня взасос. У Леры большие глаза, у меня — еще больше… Она тоже была хорошая», — рассказал Пригожин.Валерия и Иосиф, женатые с 2004 года, считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.
Певица неоднократно заявляла, что не простит настоящую измену, но объясняла, что муж и не дает повода для ревности. Они всегда рядом друг с другом и хорошо понимают чувства партнера.
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*Запрещенная в России экстремистская организация