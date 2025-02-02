Валерия Ланская раскрыла секреты сохранения молодости

Валерия Ланская (фото: соцсети)
38-летняя актриса Валерия Ланская поделилась своими методами ухода за собой. Ей часто приходится работать с гримом, который негативно влияет на состояние кожи, однако Ланской удалось найти эффективные способы восстановления красоты после съёмок.
«Домашний уход. Крема, маски. Раз в 4-5 месяцев хожу к косметологу на мезотерапию. Питаю и восстанавливаю кожу изнутри и стараюсь придерживаться сбалансированного питания», – поделилась актриса.Вместе с этим Ланская подчеркнула, что ничего не имеет против пластических операций, но пока ей не приходило в голову делать что-то подобное.
Она добавила, что сейчас технологии стремительно совершенствуются.
Кроме того, артистка отметила, что поддерживает физическую форму благодаря работу в театре. Она работает в жанре мюзикла, который требует значительный физических усилий, особенно когда роли исполняются в тяжёлых костюмах.
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