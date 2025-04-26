Валерия впервые встретилась с новорождённым внуком – видео

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* @valeriya)
На днях невестка Валерии стала мамой во второй раз. У сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын, которого назвали Мироном.
В субботу Валерия и Иосиф Пригожин впервые увидели внука. Исполнительница и продюсер подержали малыша на руках и с умилением пытались угадать, на кого он больше похож.
В честь прибавления в семье Валерия и Пригожин купили много подарков для молодых родителей. Пара заранее составила вишлист. В основном в нём оказались самые нужные вещи для новорождённого – кроватка, коляска и одёжки.
Старшая дочь пары, трёхлетняя Селин, пока привыкает к новой роли старшей сестрёнки. В семье надеются, что дети быстро подружатся, и удастся избежать ревности.
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*запрещён в РФ
«Состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым Арсению и Лиане», – написала Валерия в своём Telegram-канале.
В честь прибавления в семье Валерия и Пригожин купили много подарков для молодых родителей. Пара заранее составила вишлист. В основном в нём оказались самые нужные вещи для новорождённого – кроватка, коляска и одёжки.
Старшая дочь пары, трёхлетняя Селин, пока привыкает к новой роли старшей сестрёнки. В семье надеются, что дети быстро подружатся, и удастся избежать ревности.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова