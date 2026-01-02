«Я себя не контролирую»: Дочь Даны Борисовой раскрыла свой страшный диагноз
Дочь телеведущей Даны Борисовой публично рассказала о психическом расстройстве
Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина Аксёнова, рассказала в личном блоге о своём диагнозе. Она унаследовала от матери биполярное расстройство.
Врачи диагностировали у девушки циклотимию. Это форма биполярного расстройства, при которой фазы депрессии и мании сменяются в течение дней или недель.
«При депрессии тебе очень плохо, грустно, ты не можешь встать с кровати, а мания — такое состояние, когда тебе очень весело, ты готов на всё, согласен на любые авантюры. Кажется, что это классно и весело, но мне это мешало даже больше депрессии. В таком состоянии я себя вообще не контролирую», — пояснила дочь звезды.В 17 лет Полина обратилась за помощью, и родители поместили её в клинику на месяц. Она отметила, что болезнь передаётся по наследству. При этом девушка столкнулась с недопониманием окружающих. Многие люди, по её словам, считают подобные расстройства выдумкой.