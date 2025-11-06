Певица Мэйби Бэйби попала в базу украинского «Миротворца»

06 ноября 2025, 00:27

Виктория Лысюк (Фото: Telegram / @maybebaby)

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу белорусскую певицу Викторию Лысюк (Мэйби Бэйби) за помощь российским военным в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.