Певица Мэйби Бэйби попала в базу украинского «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу белорусскую певицу Викторию Лысюк (Мэйби Бэйби) за помощь российским военным в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, имя исполнительницы появилось на сайте в среду. В пояснительной карточке указано, что Лысюк отправила российским военнослужащим гуманитарную помощь в День народного единства.
Скандально известный сайт «Миротворец» популярен благодаря публикациями персональных данных людей, которые якобы являются изменниками родины. В 2016 году на портале появились списки журналистов, получившие аккредитацию ДНР и ЛНР, чтобы освещать происходящие в зоне боевых действий события. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Читайте также: