«Вам будут завидовать»: Катя Гордон ответила на критику своей внешности
Катя Гордон высказалась о хейте в свой адрес после публикации фото без макияжа
Катя Гордон в личном блоге ответила на критику в свой адрес по поводу внешности, которая время от времени появляется в социальных сетях.
Инцидент произошёл после того, как 45-летняя Екатерина опубликовала своё фото без фильтров — без макияжа и с признаками усталости. Позже ей прислали видео, где неизвестная женщина оскорбляет её внешность.
«Одна злюка сказала: «Катя Гордон — уродина <...>». Сидит какая-то базарная баба и такое говорит. Как на это реагировать? Да с улыбкой! Просто приучите себя к идее, что вам будут завидовать», — заявила Гордон.Она призналась, что регулярно сталкивается с тем, что блогеры снимают обзоры на неё и называют её «страшной» и «старой».
«Просто приучите себя к идее, что вас будут «бить», вам будут завидовать», — добавила Гордон.Таким образом юрист ясно дала понять, что подобные выпады её не волнуют.