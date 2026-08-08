«Вам будут завидовать»: Катя Гордон ответила на критику своей внешности

08 августа 2026, 18:18

Катя Гордон высказалась о хейте в свой адрес после публикации фото без макияжа

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Катя Гордон в личном блоге ответила на критику в свой адрес по поводу внешности, которая время от времени появляется в социальных сетях.





Инцидент произошёл после того, как 45-летняя Екатерина опубликовала своё фото без фильтров — без макияжа и с признаками усталости. Позже ей прислали видео, где неизвестная женщина оскорбляет её внешность.

«Одна злюка сказала: «Катя Гордон — уродина <...>». Сидит какая-то базарная баба и такое говорит. Как на это реагировать? Да с улыбкой! Просто приучите себя к идее, что вам будут завидовать», — заявила Гордон.

«Просто приучите себя к идее, что вас будут «бить», вам будут завидовать», — добавила Гордон.