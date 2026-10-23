Олег Газманов потерял новые песни из-за атак украинских БПЛА

23 октября 2026, 06:53

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Народный артист РФ Олег Газманов сообщил о потере значительного объема неопубликованных музыкальных композиций, которые хранились в облачном сервисе «Яндекса». Его слова цитирует РИА Новости.





Причиной инцидента стали октябрьские сбои в работе инфраструктуры компании, вызванные атаками беспилотников на дата-центры во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. В настоящее время функционирование сервисов постепенно нормализуется.



«К сожалению, большая часть материала погибла. Весь мой архив находился в облаке на "Яндексе". Для меня это настоящая трагедия, я лишился огромного количества песен», — поделился исполнитель.