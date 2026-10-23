Олег Газманов потерял новые песни из-за атак украинских БПЛА
Народный артист РФ Олег Газманов сообщил о потере значительного объема неопубликованных музыкальных композиций, которые хранились в облачном сервисе «Яндекса». Его слова цитирует РИА Новости.
Причиной инцидента стали октябрьские сбои в работе инфраструктуры компании, вызванные атаками беспилотников на дата-центры во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. В настоящее время функционирование сервисов постепенно нормализуется.
«К сожалению, большая часть материала погибла. Весь мой архив находился в облаке на "Яндексе". Для меня это настоящая трагедия, я лишился огромного количества песен», — поделился исполнитель.Это не первый случай, когда музыкант сталкивается с утратой своего архива. В августе Газманов уже рассказывал агентству о том, что не смог спасти твочрество после затопления своей студии звукозаписи. По его оценкам, в результате того инцидента были уничтожены плоды его 15–20-летней работы.