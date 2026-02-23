Ваня Дмитриенко объяснил, почему скрывал роман с Анной Пересильд

23 февраля 2026, 20:03

Дмитриенко признался, что хотел дать роману с Пересильд время вдали от публики

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Певец Ваня Дмитриенко рассказал в шоу «Вписка», почему долго не комментировал отношения с актрисой Анна Пересильд. По словам артиста, он сознательно избегал публичных заявлений, чтобы сохранить личное пространство и позволить чувствам развиваться естественно.