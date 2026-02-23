Ваня Дмитриенко объяснил, почему скрывал роман с Анной Пересильд
Певец Ваня Дмитриенко рассказал в шоу «Вписка», почему долго не комментировал отношения с актрисой Анна Пересильд. По словам артиста, он сознательно избегал публичных заявлений, чтобы сохранить личное пространство и позволить чувствам развиваться естественно.
20-летний исполнитель отметил, что считает их с Анной людьми с «очень сильными характерами», из-за чего в отношениях иногда возникают сложности с поиском компромиссов. Именно поэтому пара решила не спешить с громкими признаниями.
Дмитриенко также признался, что в начале романа старался удивлять возлюбленную. Узнав, что актриса обожает фильм-мюзикл Ла‑Ла Ленд, он организовал для неё романтический просмотр картины под открытым небом в глэмпинге.
Отдельной сложностью, по словам артиста, стало знакомство с родителями Анны. Актриса уверяла, что с ней можно гулять допоздна, однако её мама переживала из-за поздних возвращений домой.
