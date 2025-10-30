Вдова Александра Абдулова завела отношения с бизнесменом, который намного старше

30 октября 2025, 18:57

Вдова актера Александра Абдулова Юлия Мешина и кардиолог Юрий Бузиашвили (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)

У 50-летней вдовы Александра Абдулова появился новый муж. Об этом сообщает Kp.ru.





Юлии Абдуловой было всего 32 года, когда умер ее супруг Александр Абдулов. Долгое время женщина не раскрывала подробности личной жизни, и ходили слухи, что она жила без мужчины. Но три года назад Юлия все же нашла свою любовь.



По словам знакомых семьи, поначалу отношения Абдуловой и ее избранника не предполагали серьезных планов на будущее. Однако перед своим 50-летием женщина представила мужчину друзьям как своего супруга.





«Новый муж Абдуловой очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит. Мы не исключаем, что они официально поженятся», — сообщил источник.