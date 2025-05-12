Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий

«Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий

12-летняя дочь певца Владимира Левкина планирует выступать в неспокойном месте
Владимир Левкин с женой Марусей и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Владимир Левкин с женой Марусей и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

12-летняя дочь покойного певца Владимира Левкина Ника планирует с мамой выступить в зоне военных действий. Об этом заявила вдова артиста Маруся Левкина в беседе с mk.ru.
Певица пришла на светское мероприятие без наследницы. Оказалось, что у девочки очень плотный творческий график. Помимо прочего, дочь экс-участника группы «На-На» хочет с мамой выступить в опасном месте — несмотря ни на что семья не будет отказываться от предложения.

«Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: «А там разве не стреляют?» Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: «Не поедешь, страшно?» А она ответила: «Ты что! Поеду, конечно»», — раскрыла Маруся детали разговора с дочерью.

Вдова Левкина восхищена решительностью и стремлением Ники сделать что-то для родины. В этом Маруся увидела сходство дочки и папы — патриота, человека чести и долга.

«И это все не для каких-то денег или «звёздочек на погоны», просто так жил папа», — рассказала певица.

Читайте также:

«Прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?»: Вика Цыганова осудила звезд за лживые поздравления с 9 Мая

Валерию Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Кристиной Орбакайте

Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая
#певица
#семья
#артист
Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина
Политолог Мезюхо: Путин дал возможность Трампу поставить Зеленского на место
12 мая 2025, 16:05

Фото: iStock/sb2010

Российский лидер Владимир Путин дал возможность американскому президенту Дональду Трампу поставить на место Владимира Зеленского. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.

«Путин, предложив Украине возобновление переговоров в Стамбуле, отчетливо показал, что РФ не нуждается в посредничестве стран Евросоюза. Кроме того, своей инициативой Владимир Путин дал возможность Трампу поставить на место Зеленского. И, судя по заявлениям Владимира Зеленского, эта стратегия Путина удалась», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что сначала Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня для встречи в Стамбуле, однако позже все-таки согласился на встречу 15 мая.

По словам политолога, ни один конфликт не может закончиться без переговоров между враждующими сторонами. Мезюхо подчеркнул, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, если действительно хочет мира.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT пояснил, что предложение Путина о возобновлении переговоров с Украиной указывает на истинное стремление Москвы к миру.

«Мы готовы к переговорам без предварительных условий. И не раз об этом говорили», — напомнил Джабаров.

Он также выразил мнение, что подобное предложение российского лидера стало приятной новостью для Трампа.

Читайте также:

«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая

Эксперт пояснил, зачем Россия инициировала прямые переговоры с Украиной

«Увидеть Путина и умереть»: В ГД раскрыли важность встречи с Путиным для Зеленского
#сша
#россия
#конфликт
#владимир путин
#украина
#мнение
#шоу
#политолог
#лидер
#зеленский
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая
Политолог Светов: Украина требует от России невыполнимые условия
12 мая 2025, 15:10

Фото: iStock/3dmitry

Российские и украинские переговорщики могут встретиться в Стамбуле 15 мая. Ранее с такой инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что Зеленский решил сыграть шоу.

«Господин Зеленский, наблюдая за тем, что происходило 9−10 мая в Москве, локти себе кусал от зависти, что встреча такого уровня, весь мир смотрит, а его там нет. И теперь, он решил сыграть в шоу, мол, Путин приедет к нему на встречу в Турции. Полагаю, этого не будет», — сказал он.

По словам эксперта, прекратить огонь — объективно невыполнимые условия, доказательством этому являются неоднократные нарушения Украиной всяческих договоренностей.

«Их не волнует реальное перемирие. Они не хотят окончания войны на Украине. Им все время кажется, они загоняют Россию в угол. Они требуют от России согласиться на перемирие, а дальше начнется поток обвинений, что Россия это нарушает. И так будет в это же время», — объяснил политолог.

Он предположил, что на переговоры в Турцию поедет кто-то из МИДа и сможет жестко и твердо отстоять интересы России.

Читайте также:

Эксперт пояснил, зачем Россия инициировала прямые переговоры с Украиной

Армия России освободила Котляровку в ДНР

«Увидеть Путина и умереть»: В ГД раскрыли важность встречи с Путиным для Зеленского
#россия
#шоу
#нарушения
#встреча
#политолог
#мир
#днр
#зеленский
#путин
#переговоры
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Служба по контракту 2025: В какие подразделения могут распределить на службу, какие льготы и выплаты положены в Подмосковье
12 мая 2025, 14:50

Фото: iStock/3dmitry

Заключение контракта с Министерством обороны на службу в зоне специальной военной операции представляет собой важный шаг для многих граждан, желающих внести свой вклад в защиту страны. В материале «Радио 1» основные преимущества такого решения.

Специальности и заработная плата


Одним из ключевых плюсов службы по контракту является наличие социальных гарантий. Служащие получают стабильную заработную плату, которая обычно выше, чем у гражданских работников. Кроме того, военнослужащим гарантируется медицинское обслуживание и другие льготы, что создает определенный уровень финансовой и социальной стабильности.

Гражданам, проживающим в Московской области, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации предоставляется единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная единовременная выплата в размере 400 000 рублей.

Бойцы, которые участвуют в боевых действиях в районе специальной военной операции, получают денежное вознаграждение в размере от 204 000 рублей ежемесячно.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 50 000 рублей за захват или уничтожение военной техники и вооружения противника, а также за каждый пройденный километр в составе штурмовых групп.

Служба по контракту предусматривает широкий спектр направлений работы, в том числе с учетом уже имеющихся у гражданина навыков.

Список ключевых подразделений, в которые может быть распределён контрактник:

  • Мотострелковые части: основная пехота, которая находится на передовой.
  • Танковые войска: управление танками и участие в тактических манёврах.
  • Артиллерийские расчёты: работа с огневыми системами, настройка и использование артиллерийских установок и ракетных комплексов.
  • Инженерно-технические подразделения: строительство укреплений, разминирование и восстановление инфраструктуры.
  • Связисты: обеспечение оперативной связи между подразделениями, что крайне важно в боевых условиях.
  • Медицинские части: оказание экстренной помощи, эвакуация раненых и организация медицинского сопровождения.
  • Тыловые части: обеспечение войск всем необходимым — от продуктов питания до боеприпасов и технической поддержки.

Если у человека есть особые умения (например, опыт работы с определённой техникой или медицинское образование), то шансы на то, что его отправят служить в соответствующие войска, увеличиваются.


Денежные компенсации при ранении


В случае получения ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может рассчитывать на выплату до четырёх миллионов рублей.

Сумма компенсации зависит от степени тяжести ранения. За лёгкое ранение полагается выплата от 100 тысяч рублей, за тяжёлое — до трёх миллионов. В случае ранения, которое привело к инвалидности, предусмотрена выплата в размере четырёх миллионов рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер варьируется от 82 до 327 тысяч рублей.


Льготы для участников СВО


  • Доплата к пенсии, которая ежегодно индексируется и составляет примерно 4000 рублей.
  • Компенсация в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта, а также найма социального жилья.
  • Возможность пользоваться услугами ведомственных поликлиник, к которым были прикреплены во время службы.
  • Предоставление протезов, за исключением зубных, хотя в некоторых регионах они также предоставляются.
  • При работе на гражданских должностях предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 35 дней без сохранения заработной платы.
  • Спортивные и культурные организации, включая частные, предоставляют услуги ветеранам боевых действий без очереди.

Льготы для семей военнослужащих


  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

Выплаты в случае гибели служащего


В случае трагической потери военнослужащего его семье полагается единовременная компенсация в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены регулярные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.


Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Помощь в центрах реабилитации Подмосковья получили более 1 тыс. участников СВО

«Как мясо»: ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину

Группа компаний «БИОЭН» отправила на СВО автомобили и квадроциклы
#работа
#льготы
#выплаты
#компенсация
#сво
#всу
#ранение
#вооружения
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт пояснил, зачем Россия инициировала прямые переговоры с Украиной
Арам Акопян: Россия не станет играть на украинских условиях
12 мая 2025, 14:10

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия готова к перемирию, но на своих условиях, и не согласится на временное прекращение огня, во время которого Украина успеет перевооружиться. Так считает эксперт по международным отношениям Арам Акопян.
«Факты играют на руку Москве: в период праздников украинская сторона не поддержала режим тишины, более того — активизировала удары. На этом фоне аргументы о «готовности к переговорам при условии прекращения огня» звучат неубедительно. Правда на поверхности: для Киева пауза — это не дипломатический шаг, а технический манёвр для усиления», — пояснил Акопян в беседе с RuNews24.ru.

При этом специалист не исключил, что Москва согласится на недельное перемирие с 15 мая в рамках переговорного процесса. Подобным шагом РФ продемонстрирует гибкость, а также определит четкие временные рамки, которые не позволят Украине накопить ресурсы, считает Акопян.

По его словам, формально условие прекращения огня будет выполнено, но не на украинских условиях. Так, эксперт отметил, что сейчас конфликт находится в стадии, где дипломатия вновь стала инструментом давления.

Напомним, что Владимир Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.

Читайте также:

Зеленский прилетит в Стамбул при любых условиях

«Увидеть Путина и умереть»: В ГД раскрыли важность встречи с Путиным для Зеленского

Владимир Зеленский может симулировать прекращение огня
#москва
#эксперт
#конфликт
#режим
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помощь в центрах реабилитации Подмосковья получили более 1 тыс. участников СВО
12 мая 2025, 13:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реабилитацию в трёх подмосковных центрах прошли более тысячи участников спецоперации. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В «Ясенках» поправили здоровье 410 бойцов, 33 из них – в сопровождении родных. Кто-то научился ходить заново. А некоторые, восстановив здоровье, решили снова отправиться в зону СВО. Герои, получившие тяжёлые ранения органов слуха или зрения, восстанавливаются в центре им. Александра Ивановича Мещерякова. Помощь на базе центра получили 78 бойцов. Там можно не только пройти курс реабилитации, но и освоить новые профессии – например, мастера обработки цифровой информации, оператора контактного центра или плотника», – рассказал подмосковный парламентарий.
Он добавил, что в Коломне на базе «Протэкс-центра» открыт стационар для комплексного оказания услуг по протезированию и реабилитации участников СВО со всей страны. Туда уже обратились 550 бойцов.
«Мы поставили себе задачу поддержать воинов, которые получили тяжелейшие ранения, чтобы они максимально восстановились и вернулись к полноценной жизни. Для этого приняты законодательные решения, которые постоянно совершенствуются. Так, на федеральном уровне заработал закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними», – напомнил Брынцалов.
Он добавил, что к участникам СВО с инвалидностью прикреплены персональные помощники. Они решают самые разные вопросы – от оформления льгот и выплат до заказа технических средств реабилитации.

Помимо этого, помощники составляют индивидуальный маршрут до магазина или аптеки, помогают при поиске работы и при необходимости – в переобучении. Подобную помощь в регионе уже получили свыше 500 человек.

Читайте также:

Брынцалов: «Каждая семья Подмосковья хранит историю бойцов и тружеников тыла»

Поисковики Подмосковья в этом году планируют около 300 экспедиций

В Подмосковье появится новая награда для успешных и ответственных родителей
#подмосковье
#московская область
#спецоперация
#сво
#герои
#реабилитация
#здравоохранение
#мособлдума
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате