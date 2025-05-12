«Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий

Владимир Левкин с женой Марусей и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
12-летняя дочь покойного певца Владимира Левкина Ника планирует с мамой выступить в зоне военных действий. Об этом заявила вдова артиста Маруся Левкина в беседе с mk.ru.
Певица пришла на светское мероприятие без наследницы. Оказалось, что у девочки очень плотный творческий график. Помимо прочего, дочь экс-участника группы «На-На» хочет с мамой выступить в опасном месте — несмотря ни на что семья не будет отказываться от предложения.
Вдова Левкина восхищена решительностью и стремлением Ники сделать что-то для родины. В этом Маруся увидела сходство дочки и папы — патриота, человека чести и долга.
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«Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: «А там разве не стреляют?» Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: «Не поедешь, страшно?» А она ответила: «Ты что! Поеду, конечно»», — раскрыла Маруся детали разговора с дочерью.
Вдова Левкина восхищена решительностью и стремлением Ники сделать что-то для родины. В этом Маруся увидела сходство дочки и папы — патриота, человека чести и долга.
«И это все не для каких-то денег или «звёздочек на погоны», просто так жил папа», — рассказала певица.
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Ольга Енгалычева