Вдова Градского Марина обвинила старших детей артиста в осквернении его памяти

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Вдова Александра Градского Марина Градская (Коташенко) заявила, что старшие дети артиста порочат память о нём.
«На федеральном канале продолжают выходить передачи с участием старших детей моего супруга Градского Александра Борисовича. Главные герои, а ныне звезды телешоу Даниил и Мария Градские, во главе с их матерью Ольгой Фартышевой, бесстыдно порочат имя моего супруга, его репутацию, беспощадно оскверняя память о нём», — отметила в беседе с NEWS.ru Градская.
Она отметила, что в этих условиях она вынуждена вставать на защиту себя и своих несовершеннолетних детей.
Читайте также:
Пугачёвой стало плохо на шопинге на Кипре
Стало известно имя нового наставника в шоу «Голос»
Певица Ротару заплатила солидную сумму за выезд своего внука с Украины
Мелисса Тимофеева